Kovalainen vzpomíná: Na Hamiltona jsem neměl. Jakou sázku prohrál?

Lewis Hamilton a Heikki Kovalainen společně strávili dva roky u McLarenu, konkrétně šlo o sezony 2008 a 2009. Jako jednoznačný vítěz vzešel z tohoto vzájemného souboje Hamilton. Kovalainen svou šanci u top týmu nevyužil. Další už pak během své kariéry nedostal.

Při zpětném pohledu uznává, jak silným protivníkem Hamilton byl. Jeho největší přednost spočívala z Heikkiho pohledu v pomalých zatáčkách, respektive brzdných zónách. Tam se Kovalainen podle svých slov nechytal, kdežto v rychlých pasážích s Britem krok držet dokázal.

„Naše jezdecké styly byly dost odlišné. On(Lewis) dokázal brzdit hodně pozdě a tvrdě. Já si zase do zatáček přenášel velkou rychlost, ale on dokázal hbitě zrychlit na rovinkách. S inženýry jsme to řešili a oni mi řekli, že můj styl je podobný spíš Raikkonenovi a Alonsovi," vzpomíná Kovalainen.

A přidává jednu historku „V roce 2009, těsně před tréninkem ve Spa, za mnou Lewis přišel a řekl mi, jestli si dáme sázku. Ta měla spočívat v tom, kdo z nás projede Eau Rouge ve výjezdovém kole rychleji. Souhlasil jsem, on ji proletěl na plný plyn, já jen trošku zpomalil, ale stejně jsem prohrál,"

„Neměli jsme spolu žádné problémy. Prostě jsem nebyl rychlý tak, jako bylo on. To je celé. Ale jsem moc rád, že jsem s ním mohl soupeřit. Považuji ho za jednoho z nejlepších pilotů historie, možná vůbec toho nejlepšího," uzavírá Kovalainen. Po konci v McLarenu zamířil Heikki do nově vzniklého týmu Lotus. Tomu se ale nedařilo a Finova kariéra ve Formuli 1 brzy skončila. Bez dalších závratných úspěchů.