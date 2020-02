Nudná Formule 1? To jen my jsme zhýčkaní, říká Alesi

Pětapadesátiletý Francouz Jean Alesi nezpochybnitelně patří k legendám Formule 1. Rodák z Avignonu zahájil svou kariéru coby pilot královny motorsportu na konci osmdesátých let u Tyrelllu. Tam na sebe okamžitě upozornil velmi dobrými výkony, což mu brzy otevřelo dveře do Ferrari. V Maranellu se poprvé objevil během sezony 1991. Jeho italská mise nakonec pokračovala až do ročníku 1995, po konci tohoto roku následně Alesi přesídlil k Benettonu.

Ve Formuli 1 se zúčastnil 201 závodů. Vyhrál jeden z nich a sice ten v Kanadě roku 1995. „Bylo to bláznivé, měl jsem narozeniny, Do té doby jsem byl několikrát blízko vítězství ve Velké ceně, ale vždy mě něco zastavilo. Ať už to byla chyba, popřípadě technické problémy. Je proto logické, že jsem cítil velký stres. Snažil jsem se jet co nejrozvážněji, abych auto dovezl do cíle,“ přemítá Francouz.

Alesi rád vzpomíná na dobu strávenou s Ferrari. I po mnoha letech ho prý fanoušci poznávají a žádají o autogram nebo společnou fotografii. „Léta u Ferrari nikdy nezapomenu. I po spoustě let mě fanoušci poznávají a pamatují si mě, to mě rozhodně velmi těší,“ říká.

Alesi, Jean | foto: Scuderia Ferrari

V rámci aktuálního rozhovoru, který bývalý pilot poskytl, přišla řeč rovněž na porovnání jednotlivých epoch F1. Alesi přitom rozhodně nesouhlasí s tím, že by dnes byla Formule 1 méně záživná, než tomu bylo dobách, kdy závodil on. Podle jeho mínění se změnil pouze náš úhel pohledu, a to, jak se na závody díváme.

„Nesouhlasím s tím, že by Formule 1 byla nudná. Změnil se pouze náš pohled na ni. Jsme o něco více zhýčkaní, piloti jsou na závody lépe připraveni, auta jsou technicky vyspělejší, ale to, co dělá Formuli 1 jsou skvělé souboje, ty jsou tu stále. Mně se to líbí,“ má jasno jezdec, jenž svoji kariéru v královské třídě motorsportu ukončil po sezoně 2001.

A koho má Jean Alesi ze současného startovního pole nejradši? „Mám moc rád Charlesa Leclerca, je fantastický, určitě se brzo stane mistrem světa,“ má jasno Francouz.