"Naší první volbou pro rok 2021 je Vettel, ne Hamilton," tvrdí Ferrari

Mladší pilot Vettela sice loni u Scuderie zastínil, čtyřnásobný mistr světa se i přesto těší podpoře a vyhlídce na prodloužení kontraktu, který mu v Maranellu letos vyprší. Jeho šéf totiž potvrdil, že je jejich první volbou.

Představuje Hamilton z Mercedesu pro Ferrari jednu z možností pro rok 2021? "Chtěl bych na to odpovědět jinak. Myslím, že naší první volbou je momentálně Seb, a samozřejmě to s ním nyní probíráme a budeme probírat, protože je rozhodně naší první možností, v tuto chvíli je naší preferencí," odpovídá Binotto. Stáj z Maranella podle něj o Hamiltonovi "v tuto chvíli nepřemýšlí."

Vettel se svou budoucností momentálně nechce zabývat: "Když to srovnáte s tím, co bylo před 3 lety, tak jsem až do srpna neměl kontrakt. Když to vezmete do důsledku, tak jsem byl půl roku před koncem mimo hru. Proto si nemyslím, že by to mělo něco změnit."

Sebastian Vettel svou budoucnost zatím neřeší | foto: Scuderia Ferrari

"Jak už jsem řekl, tak se samozřejmě zaměřujete na to, co se děje v současnosti. V určitou chvíli rozhodně musíte řešit to, co se stane v budoucnosti. Ale myslím si, že na to budeme mít ještě dost času," pokračuje německý jezdec.

Kdy by mělo dojít k dohodě na nové smlouvě? "Podle mě musí jít předně o společné rozhodnutí, o něco, co probereme společně. Vyžádá si to tolik času, kolik je zapotřebí. Samozřejmě, že se teď soustředíme na auto, na zimní testování a na první závody, pro zbytek nadejde ten řádný čas," dodává Binotto.

Ferrari včera večer představilo nové auto SF1000, s nímž chce letos zabojovat o titul. Kromě vylepšení pohonné jednotky se soustředilo na zlepšení aerodynamického přítlaku a celkové efektivity, na snížení těžiště i hmotnosti monopostu. Bude to letos na největší soupeře v podobě Mercedesu a Red Bullu stačit?