Stále bez smlouvy, co může Hamiltonovi podle Webbera zlomit vaz?

Jak to bude s Lewisem Hamiltonem? Píše se první den kalendářního roku 2021 a sedminásobný šampion ještě nemá podepsanou smlouvu pro následující ročník. Pokud bychom zašli do detailu, tak právě počínaje dneškem se Hamilton stal nezaměstnaným pilotem, všeobecně se sice předpokládá, že úspěšné partnerství mezi pětatřicetiletým pilotem a Mercedesem bude pokračovat, avšak pochybnosti sílí.

To zejména poté, co za Hmailtona zaskočil George Russell a při GP Sachíru jej o premiérové vítězství ve Formuli 1, které by zároveň získalo přívlastek senzační, připravilo pouze zaváhání týmu, v kombinaci s následným defektem. Podle mnohých je právě tohle moment, který rozhodl o tom, že tržní hodnota Lewise Hamiltona klesla. Myslí si to rovněž Mark Webber.

„Načasování Russellova výkonu bylo pro Lewise hrozné, prostě úplná katastrofa. Snažíte se držet si vlastní tržní hodnotu, nechcete, aby měl někdo jiný přístup k vaší technice, znám to z dob, kdy jsem sám závodil. Pro Lewise je to špatné," hlásí bývalý pilot Red Bullu nebo Williamsu.

George Russell v kvalifikaci v Sáchiru | foto: Pirelli

Informace ze zákulisí hovoří o tom, že bodem sváru na cestě za novou smlouvou je mezi oběma stranami její délka. Hamilton chce údajně podepsat kontrakt v délce trvání čtyř let, Mercedes mu ale má nabízet „pouze" dvouleté prodloužení s následnou opcí.

A co si Mark Webber myslí o Russellovi? „Předvedl se ve skvělém světle, ale pravdou je také to, že v Mercedesu jezdil pravděpodobně na nejsnazší trati, kterou na světě máte. Nebyla to například extrémně těžká Suzuka. Na druhou stranu... Bylo to pro něj dost nekomfortní prostředí, zvládl to výborně."