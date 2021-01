Vedení F1 se s týmy předběžně dohodlo na záložním kalendáři

V důsledku toho by došlo zřejmě i k přesunu testů do Bahrajnu a to možná i na pozdější termín někdy před polovinou března. Podle BBC se ale „černá mračna“ stahují nad dalšími závody. Vedení Formule 1 po zkušenostech z loňského roku už pro jistotu připravuje záložní kalendář. Ten měl být předložen na schůzce mezi vedením F1 a týmy, které se poprvé v roli šéfa F1 zúčastnil Stefano Domenicali.

Pierre Gasly v závodě v Bahrajnu | foto: Red Bull Content Pool

Podle neoficiálních a zatím stále neschválených a nepotvrzených zdrojů by se Velká Cena Austrálie měla uskutečnit 21. března a v Číně by se mělo jet 11. Dubna a ve Španělsku by se mělo závodit 9. Května, ale vedení Formule 1 se předběžně dohodlo s týmy i na záložní verzi kalendáře Formule 1.

Pokud bude závod v Číně odložen nebo zrušen, Grand Prix Austrálie by se pak jela 21. listopadu. Závod v Brazílii by se kvůli tomu posunul na 7. listopadu (o týden dříve proti původnímu kalendáři), takže na americkém kontinentu by se pak jeli tři závody v řadě (USA, Mexiko a São Paulo).

Nově by byly zařazeny závody v Imole 18 dubna a 2. Května by Formule 1 zavítala do Portugalska na závodní okruh do Algarve.

V Saúdské Arábii by se jelo naopak o týden později 5. prosince, kdy se mělo jet v Abú Dhabí. Finále sezóny na okruhu Yas Marina by se pak přesunulo na 12. prosince.