Hamilton je s průběhem testů spokojený. Jedna věc mu však dělá starosti

Předsezónní testy jsou u konce. Relevantní závěry z nich vyvozovat nelze, jistou představu však o výkonnosti jednotlivých týmů máme. Největším favoritem je podle řady odborníků a pozorovatelů opět Mercedes. Není se co divit. Mistrovská stáj byla rychlá už od prvních kilometrů s novým monopostem. W11 se zdá být velmi podařenou evolucí loňského W10. V Německu zkrátka mohou být spokojeni.

Stříbrné šípy navíc překvapily novým systémem s názvem DAS. Rovněž tato vychytávka jim může poskytnout nemalou výhodu, ačkoliv nikdo ze soupeřů či pozorovatelů ještě pořádně neví, k čemu nový systém Mercedesu slouží. O rychlosti W11 však nemůže být sporu. Navíc je vysoce pravděpodobné, že Mercedes ještě zdaleka neukázal vše ze svého potenciálu.

S průběhem testů je spokojen také Lewis Hamilton. Hlavní hvězda Stříbrných šípů může letos vyrovnat rekord Michaela Schumachera v počtu získaných mistrovských titulů. A zdá se, že mu k tomu jeho aktuální vůz dá tu nejlepší možnou příležitost. „Myslím, že jsme měli dobré testy. Podle mě můžeme být spokojeni,“ líčí Brit.

Lewis Hamilton v rámci třetího dne druhých předsezonních testů v Barceloně | foto: Mercedes AMG F1 Team

Zkušený pilot nicméně jedním dechem dodává, že celý testovací blok nebyl z pohledu jeho týmu perfektní. Starosti mu dělá zejména spolehlivost, neboť ta stoprocentní nebyla. W11 trpěl problémy s pohonnou jednotkou, což u Hamiltona nezůstalo bez povšimnutí.

„Zcela jistě to je znepokojivé. Za normálních okolností jsme měli během testů lepší spolehlivost. Letos jsme měli už dva nebo tři motory. Z tohoto pohledu to pro nás nebylo perfektní, proto máme na čem pracovat, musíme ale být v klidu. Celá továrna pracuje na tom, abychom do sezony vkročili tou správnou nohou,“ hlásí.

Formu svého nového stroje zatím hodnotit nechce. Potvrzuje však, že mu W11 sedí. „Nechci hodnotit naši konkurenceschopnost. Nevím, jak jsou na tom ostatní. S autem jsem si ovšem sedl. Těším se do Austrálie, tam budu moci odvést maximum,“ uzavírá šestinásobný mistr světa.