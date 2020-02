Okruh v Albert Parku se dočká úprav. Co se změní?

Okruh v australském Melbourne hostí již tradičně Velkou cenu Austrálie. První závod se zde jel v roce 1996. Od té doby trať nedoznala výraznějších změn. Je na ní dokonce i původní povrch, což by se však mělo brzy změnit. Takový plán alespoň má hlavní organizátor závodu. K položení nového asfaltu, a zároveň možným úpravám charakteru tratě by mělo dojít v roce 2021, popřípadě 2022.

„Během následujících dvou let chceme položit na okruh nový asfalt. Máme zde stále ten stávající, přičemž auta se od roku 1996 výrazně změnila. Tomu bychom se chtěli přizpůsobit. Čekají nás navíc další velké změny pravidel. S Formulí 1 debatujeme o tom, jak zlepšit trať, aby byly závody na ní zajímavější,“ říká Andrew Westacott.

Cílem organizátorů přitom není změnit charakter okruhu. Chtějí se pouze podívat na určité pasáže, které by se daly upravit. “Když dostanete šanci něco změnit, musíte pohledět na to, jak můžete dané věci zlepšit. Je zřejmé, že vozy se od roku 1996 do roku 2020 vyvinuly. Změní se i v roce 2021. My tedy zkoumáme možnosti, jak věci pozměnit, abychom zlepšili podívanou. Může jít o druh asfaltu s ohledem na opotřebení pneumatik, popřípadě tvar jednotlivých zatáček,” pokračuje Westacott.

“Nemůžeme dělat změny, jako bychom měli novou stavbu. Musíme počítat s tím, že tu máme jistá geografická omezení. Jak už jsem řekl, nechceme měnit styl okruhu. Díváme se ovšem na jednotlivé věci, které můžeme zlepšit. Ty se týkají spousty bodů,” líčí zástupce organizátorů.

Dodejme, že okruh v Albert Parku má s Formulí 1 platnou smlouvu až do roku 2025. Změny měly v minulosti nastat v oblasti zatáček 11 a 12. Ty se nakonec neuskutečnily, protože bylo rozhodnuto, že by nepřinesly valný efekt. Tento závod je zároveň dlouhé roky synonymem pro začátek sezony. Také letos se zde uskuteční zahajovací Velká cena, a to už za necelý měsíc.