Gasly se toho nebojí. Jeho cílem je zopakovat pódium z Brazílie

Další z týmů, který představil svůj nový vůz, je stáj se jménem Alpha Tauri. Tedy bývalé Toro Rosso. V barvách juniorky Red Bullu, budou i letos závodit Pierre Gasly a Daniil Kvyat. Pro oba z nich přitom do značné míry půjde zlomový ročník, který dost možná rozhodne o dalším směřování jejich kariéry.

Zvlášť když oba jezdce potkal v minulosti stejný osud. Máme na mysli příležitost v top týmu a následně přeřazení zpět do stáje z takzvaného středu pole. Je tak jasné, že jestliže chtějí oba dostat ještě jednu šanci, coby majitelé elitních sedaček, tak budou muset zazářit.

Přesně toho si je vědom také Pierre Gasly. Francouz, který loňský ročník zahajoval jako pilot Red Bullu, jenže mizerné výkony jej katapultovaly zpět do Toto Rosso. Právě u STR přitom nakonec Gasly získal své dosavadně nejlepší umístění ve Formuli 1, když během loňské GP Brazílie vystoupal až na pódium.

Pierre Gasly se svou trofejí za druhé místo v závodě v Brazílii | foto: Red Bull Content Pool

Přesně v tomto duchu chce rodák z Rouenu pokračovat i letos, což deklaroval na oficiálním představení vozu pro následující ročník. „Loni to pro mě byla docela divoká sezona. Hodně jsem se toho naučil, to platí pro sportovní i osobní život. Bylo skvělé ji ukončit druhém místem v Brazílii. Je to druhý nejlepší výsledek týmu za čtrnáct let. Bylo by parádní, kdybychom letošní sezonu začali stejným způsobem, kterým jsme skončili tu minulou,“ hlásí mladý Francouz.

Konkurenceschopnost týmu však zatím předjímat nechce. Jeho přáním nicméně logicky je, aby byl vstup do sezony 2020, co nejpodařenější. „V továrně panuje dobrá atmosféra, všichni jsme nažhavení. Všichni doufáme, že nadcházející ročník pro nás bude ještě lepší než ten minulý,“ přeje si Gasly.

Na závěr pak chválí Hondu. Gasly už odjel dvě kompletní sezony s japonským motorem za zády, přičemž si cenní, jakého pokroku dokázala Honda během této doby dosáhnout. „Je skvělé, jak rychle se zlepšují. Byla to právě Honda, kdo měl klíčový podíl na našem brazilském pódiu. Jejich tvrdá práce začíná být konečně odměňována. Vím, že intenzivně pracují na dalším vývoji. Do budoucnosti proto hledím s optimismem,“ líčí Francouz.