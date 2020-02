V dubnu se formule po okruhu v Šanghaji prohánět nebudou

Před několika dny se spekulovalo v souvislosti s bezpečnostní hrozbou v podobě nového koronaviru šířícího se z nejlidnatější země světa o dopadech na Formuli 1 pořádající závody v tamější lokalitě. Mimo samotnou Čínu nezůstávají v klidu ani v sousedním Vietnamu, v jehož metropoli Hanoj se měla letos odjet premiérová grand prix na zbrusu novém závodním okruhu.

Promotér čínského podniku se po diskusi s odpovědnými místními orgány motorsportu rozhodl pro odložení závodu. S naprostou jistotou to znamená, že závod se v původně plánovaném dubnovém termínu nepojede. Avšak vzhledem k nabitému programu F1 se nedá s příliš vysokou pravděpodobností očekávat, že by monoposty na trať v Šanghaji mohly ještě v letošní sezóně zavítat.

V loňském roce se na čínské půdě slavilo konání 1000. závodu F1, v tom letošním se tam možná vůbec nepojede | foto: Racing Point F1 Team

Varování před dalším šířením nebezpečné nákazy napříč světem vyjádřila také Světová zdravotnická organizace (WHO). Mezinárodní automobilová federace (FIA) se tudíž v zájmu bezpečí jak účastníků šampionátu, tak i samotných fanoušků rozhodla žádost čínského promotéra o odložení pořádání závodu přijmout. "Velká cena Číny byla vždy velmi důležitou součástí kalendáře F1 a fanoušci byli vždy neuvěřitelní," uvádí se v prohlášení. "My všichni se těšíme, až budeme v Číně závodit, jakmile to bude možné a všem v této zemi přejeme v tomto obtížném čase vše nejlepší."

Téměř jedinou možností by bylo vzájemné prohození s jiným závodem. Vhodným kandidátem by bylo Rusko, avšak tamní organizátoři tuto alternativu již předem vyloučili. Šance na uskutečnění čínského závodu ještě v tomto roce jsou tak značně nízké.