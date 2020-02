Red Bull odhaluje nový RB16, Verstappen ho už prohání po Silverstonu

Rakouská stáj vypustila první počítačový snímek svého nového díla a na středu si s ním hned naplánovala oficiální filmovací den. V Silverstone bude Alex Albon sledovat počínání svého týmového kolegy Verstappena, thajský mladík se první ochutnávky dočká až příští týden v Barceloně.

RB16 je druhým monopostem Red Bullu v hybridní éře poháněný motorem Honda. V týmu věří, že letos dali dohromady dostatečně konkurence-schopný balík, aby s ním mohli poprvé od roku 2013 bojovat o titul.

Šéf týmu Christian Horner hovořil o změně přístupu, kdy se budou snažit vše vyladit včas již pro začátek sezóny, nikoliv na poslední chvíli se zlepšováním až v pozdějších závodech. Loni se trápili se změnou pravidel pro přední křídlo a jejich vůz RB15 začal fungovat až ve Velké ceně Rakouska, letos chtějí vítězit hned od Melbourne.

Ve slušný pokrok věří také Honda se svou novou pohonnou jednotkou RA620H. Již loni dokázala zlepšit svou výkonnost i spolehlivost a stáhnout náskok špičky, letos chce dále zapracovat na výkonu a kvalifikačních módech.

On the charge in our true colours 💪 It's time to put down some more laps 👊 #ChargeOn pic.twitter.com/804LPpNbUV