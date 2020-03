Renault nevylučuje zájem o Vettela, Leclerc by jeho nahrazení u Ferrari respektoval

Francouzský tým by dal raději přednost spíše některému z mladíků, pokud by Ricciardo odešel k Ferrari, nicméně nevylučuje ani to, že by na jeho místo čtyřnásobného německého mistra světa vzal.

"Nechci říkat ne, je skvělým jezdcem a skvělým šampionem. Spolupracovali jsme na motoru a společně jsme vyhrávali," vzpomíná Cyril Abiteboul na vítězné sezóny 2010 - 2013 s Red Bullem, s nímž tehdy Vettel dominoval. "Raději bych však usiloval o zítřejší jezdce než o ty včerejší."

"Je to velmi těžké takto shrnout, takže to prosím takto nevztahujte na Sebastiana. My máme stále svou jezdeckou akademii s piloty, kteří by z ní mohli vyjít v roce 2021 nebo 2022. Musíme to mít na myslí, jelikož jsme ji v roce 2016 vytvořili s cílem vychovat jezdce, který by se v roce 2021 dostal do F1," pokračuje šéf Renaultu.

"Musíme si uvědomit, že rok 2021 už přichází. Máme tam například Christiana Lundgaarda, který je jednou z možností společně s dalšími - musí odjet svou sezónu F2 a my svou vlastní sezónu s Danielem," říká Abiteboul.

Jak dlouho dokáže Renault udržet Daniela Ricciarda? | foto: Renault Sport F1

Dobře ví, že musí postavit konkurenceschopné auto, aby jim Ricciardo neutekl: "Musíme jej udržet díky dobrým, sdíleným základům. Projekt je to, co se počítá. Odpovídám na otázky, aniž by ve skutečnosti byly kladeny, musíme si ale počkat na první závody."

"Udělali jsme pokrok? Získáváme zpět více sebevědomí než loni? Zapadá pořád čím dál lépe do týmu? Pokud tedy cítíme, že máme dlouhodobý projekt, proč ne. Myslím, že Daniel se hodně stará o svůj přestup k Renaultu, který některé média, britská média, hodně kritizovala, což nechápu," zlobí se Abiteboul.

"Z hlediska technického a sportovního mu záleží na myšlence postavení týmu na člověku. On se nechává vést svými emocemi a na dráze chce ukázat, že se svého rozhodnutí dokáže držet tak dlouho, jak se bude prokazovat jako dobré rozhodnutí," vysvětluje šéf Renaultu.

Sebastian Vettel s Charlesem Leclercem loni v Bahrajnu | foto: Scuderia Ferrari

Leclercův vztah s Vettelem je dobrý, jeho výměně by ale nebránil

A jak by reagoval na změnu týmového kolegy Charles Leclerc? "Já s ním vycházím velmi dobře, rozhodnutí Ferrari bych ale respektoval, pokud by chtěli udělat změnu." Vztah s Vettelem podle něj "byl pořád dobrý."

"Samozřejmě jsme loni prožili několik náročných okamžiků. Ale náš vztah se nezměnil, což je podle mě fajn. Oba jsme dostatečně vyspělí na to, abychom dokázali oddělit to, co se děje na trati a mimo ni," uvádí monacký pilot.

"Cítím se být velmi šťastný za to, že jsme v pozici, v jaké jsem, a že jsem uzavřel dlouhodobou smlouvu. Vím, že v posledních dvou letech jsem uzavíral pouze jednoleté kontrakty. Nemyslím si ale, že by jej to mělo destabilizovat. Je velmi silným jezdcem a očekávám, že zůstane velmi silným i tak," dodává na účet Vettela.