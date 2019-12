"Už žádné výmluvy," hlásá Marko. Red Bull je v přípravách o 2 týdny napřed, v roce 2020 zaútočí na titul

Letos se jim po přechodu na motory Honda podařilo třikrát vyhrát, a Max Verstappen stejně jako Red Bull mezi konstruktéry skončil v šampionátu na třetím místě poté, co nasbíral 278 bodů - o 14 bodů předčil Charlese Leclerca s Ferrari, nestačil pouze na dvojici Stříbrných šípů.

"Pro příští rok nemáme žádné výmluvy. Poprvé jsme o 14 dní napřed proti našemu obvyklému plánu. Do nového roku vstupujeme lépe, než kdykoliv dříve - a se skvělým konceptem. Teď to musíme konečně předvést na dráze," burcuje Marko.

Red Bull se na počátku letošní sezóny trochu trápil se svým šasi a Hondě scházel výkon ve srovnání s konkurencí. Po agresivním vývoji se jim ale podařilo svůj balík zlepšit a od Velké ceny Rakouska již pravidelně patřili mezi uchazeče o vítězství v závodech.

Helmut Marko s Maxem Verstappenem - dočkají se konečně příští rok? | foto: Red Bull Content Pool

Podle svého odborného poradce nyní nesmí zopakovat slabší vstup do sezóny, Red Bull s Verstappenem jsou teď podle něj ve "špičkové" kondici: "Normálně býváme konkurenceschopní už od Španělska. Letos to trvalo déle," lituje Marko.

Před sezónou předpovídal, že vyhrají pět závodů, což se mu nevyplnilo: "To, že jsme vyhráli tři, mi prohrálo několik sázek. Měli jsme ale potenciál jich vyhrát pět, ne-li šest," věří i nadále.

U Red Bullu je Max údajně spokojený, přesto neustále pošilhává po sedačce Mercedesu | foto: Mercedes AMG F1 Team

Úspěšný vstup do sezóny bude klíčový i podle Maxe Verstappena: "Samozřejmě, že by chtěl vyhrát v průběhu sezóny více závodů. Doufáme, že o titul mistrů světa budeme moci bojovat hned od jejího počátku," přeje si 22letý jezdec.

Pokud se Red Bullu příští rok nepodaří uspět, hodlá přestoupit do jiného týmu, který by měl na titul. "Jsem opravdu pozitivní. U Red Bullu se cítím dobře a všechno fakt probíhá hladce, což je nakonec to nejdůležitější. Všichni chceme společně vyhrát. Jsem uvolněný a u týmu se cítím dobře. Chci vyhrát s Red Bullem," odmítá Verstappen spekulace.