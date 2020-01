Ferrari mladému Schumacherovi věří: "Určitě bude mít na místo v F1." Kdy dojde k jeho debutu?

Syn sedminásobného mistra světa F1 Michaela Schumachera skončil loni ve své první sezóně ve Formuli 2 celkově až dvanáctý, přičemž se mu podařilo vyhrát v létě na Hungaroringu. S týmy F1 testoval po Velké ceně Bahrajnu v dubnu - jeden den s Ferrari a druh den s Alfou Romeo.

V Itálii od něj hodně očekávají: "Jsme hrdí na to, že je součástí [Jezdecké akademie Ferrari] FDA. To pramení z očividné náklonnosti - nejen proto, že je synem Michaela Schumachera, ale proto, že je dobrým jezdcem. Vlastně si vedl dobře i v této sezóně," komentuje Mattia Binotto.

"Když se podíváte na pořadí, tak na špici uvidíte několik zkušených pilotů, on však měl jednu dobrou sezónu na to, aby získal zkušenosti. A když se na ní podíváte také pohledem nováčků, tak si vedl dobře," pokračuje šéf italské stáje.

"Byl nováčkem. Proto si myslím, že v příští sezóna pro něj bude důležitá aby pochopil, jaké dělá pokroky. My od něj v příštím ročníku očekáváme hodně, protože za sebou bude mít jednu sezónu zkušeností. A jsme si docela jistí tím, že se v budoucnu stane dobrým kandidátem na místo v F1," říká Binotto.

Mattia Binotto s Mickem Schumacherem | foto: Scuderia Ferrari

Podle něj je nicméně stále velmi brzy na hodnocení toho, zda bude slibným jezdcem pro jeho Ferrari. Pokud by mu už chtělo dát šanci, tak ho nejprve umístí do Alfy Romeo, kterou má pod kontrolou.

"Stane se v budoucnu i kandidátem na místo u Ferrari? Na to je opravdu velmi brzy. Ale znovu: cílem FDA je najít další talent pro Ferrari. On je součástí FDA, protože koneckonců věříme tomu, že má talent na to, aby v této skupině zůstal," odpovídá Binotto na otázku.

"Rok 2021 bude také příliš brzy pro jednoho z našich talentů. V roce 2021 budou určité zkušenosti u našich jezdců důležité, protože půjde o zcela nový typ auta," vysvětluje dále šéf Ferrari.

Mladý Schumacher se tedy brzy debutu v F1 jen tak nedočká, i když se o něm uvažovalo jako o možné náhradě Antonia Giovinazziho u Alfy Romeo. Ten se však ve 2. polovině loňské sezóny výkonnostně zvedl, čímž si vysloužil prodloužení smlouvy. Mick tak bude i letos závodit ve stáji Prema s Robertem Shwartzmanem v F2, kde si to rozdá s dalšími členy FDA: Marcusem Armstrongem (ART), Callumem Ilottem (Virtuiosi) a Giulianem Alesim (HWA).