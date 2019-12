Hamilton se dalšího ocenění od britské královny zřejmě jen tak nedočká

Čerstvě odhalený seznam oceňovaných osobností vyvěšený na webovém portálu britské vlády obsahuje více jak tisíc jmen. Avšak příznivcům královny motorsportu neunikne, že tam nefiguruje aktuální mistr světa a to rovnou šestinásobný. Na první pohled se to může jevit jako nějaké opomenutí, avšak absence Lewise Hamiltona na této soupisce může mít různá vysvětlení.

Na úvod dodejme, že se britský pilot jednoho uznání na domácí půdě již dočkal a to přímo po zisku svého vůbec prvního titulu v roce 2008. Tehdy se jednalo o udělení tzv. člena řádu britského impéria. Do stejné kategorie spadá také například mistr světa z následující sezóny Jenson Button. U tohoto jezdce však počítadlo mistrovských korunek skončilo jedničkou, kdežto Hamilton má na svém kontě již šest zářezů. Ty sbírá takřka nepřetržitě od nástupu hybridní éry v F1, s výjimkou jediné sezóny a sice roku 2016. To ho tehdy na trůně dočasně vystřídal týmový kolega Nico Rosberg.

Ale ani dosavadní nesmírné úspěchy ve špičkovém motorsportu nejsou pro zisk nějakého dalšího ocenění od britské královny žádnou zárukou. Stručně si můžeme připomenout pár slavných jmen, která se uznání ve formě povýšení do rytířského stavu nikdy nedočkala - John Surtees, Jim Clark či Graham Hill. Naopak výčet těch, kteří se této pocty dočkali není zrovna nějak dlouhý - patří tam Jack Brabham, Stirling Moss a Jackie Stewart. Proč tedy není na pořadu dne podobná akce také u jezdce, jenž v posledních letech přepisuje ve Formuli 1 různé historické tabulky?

Jackie Stewart se jako jeden z mála britských pilotů těší titulu "Sir" před svým jménem | foto: Pirelli

Může se mít zato, že výše uvedené ocenění je udělováno různým osobnostem až s určitým časovým odstupem. U zmíněného Stewarta k tomuto aktu došlo až více než čtvrt století po zisku posledního z celkových tří mistrovských titulů. "Létající Skot", jak se tomuto jezdci přezdívá, se však po ukončení aktivní kariéry mimo jiné usilovně věnoval také stránce bezpečnosti pilotů. Při rozhodování, kdo bude v prestižní skupině každoročně oceňovaných osobností uveden se tedy přihlíží také k jiným kritériím než jenom dosaženým metám ve vlastní činnosti dotyčného člověka.

To, že v posledních dvaceti letech se slavnostního aktu s mečem na rameni nedočkal nikdo z prostředí z F1 něčemu možná napovídá. Královna motorsportu si totiž v posledních dvou dekádách prožila také několik ne zrovna lichotivých období. Mezi všemi vzpomeňme kupříkladu situaci z roku 2007 se stájemi McLaren a Ferrari v hlavní roli špionážní aféry nebo jen o dva roky později průšvih Renaultu během Grand Prix Singapuru. Ani tahanice bývalého šéfa celého kolotoče Bernieho Ecclestonea u německých soudů nebyly pro F1 nijak chválihodnou vizitkou.

Lewis Hamilton, přestože v příštím roce může dorovnat historický úspěch legendárního Michaela Schumachera a zároveň pokořit rekord v celkovém počtu vyhraných velkých cen, si bude muset na další uznání zřejmě ještě počkat. Na druhou stranu má tato celosvětová superstar určitě ještě pár let aktivní jezdecké kariéry před sebou (rekordy, třeste se) a úspěšný britský pilot se již nechal slyšet, že mu není lhostejný osud mladších potenciálních následovníků a má v plánu je aktivně podporovat. Možná i tento přístup mu zajistí, že se po uplynutí pár let od pověšení závodnické přilby na hřebík dočká oslovení "Sire Lewisi"...