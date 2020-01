Co považuje Grosjean za svou největší přednost?

Romain Grosjean je jedním z nejzkušenějších pilotů současného startovního pole Formule 1. Třiatřicetiletý Francouz to už však měl v královně motorsportu hned několikrát nahnuté. Naposledy letos, když se spekulovalo o jeho nahrazení Nicem Hulkenbergem. V tom případě by rodák z Ženevy musel kolotoč Velkých cen patrně opustit. Nestalo se tak.

Haas se zkušeným harcovníkem podepsal nový kontrakt. Americká stáj bude proto i příští sezonu závodit se stejným jezdeckým duem. Šéf týmu Guenther Steiner se před nedávnem nechal slyšet, že piloti za nevydařenou sezonu zámořské družiny rozhodně nemnohou. Problém prý byl ve voze jako takovém, což měl být hlavní důvod, jenž nakonec rozhodl o Grosjeanově setrvání.

Sám Francouz přidává další aspekt, který mohl hrát v jeho prospěch. Zmiňuje se o vývoji vozu, právě tohle považuje za svou velkou přednost. „Mám hodně nedostatků, to ano, ale vývoj vozu byl vždy mou velkou předností. Dokážu auto ideálně nastavit,“ vysvětluje Romain.

Romain Grosjean a Kevin Magnussen v závodě v Maďarsku | foto: Haas F1 Team

Jako příklad uvádí sezony 2014 a 2015. Lotusu, jehož barvy tehdy Grosjean hájil, se vstup do nové hybridní éry Formule 1 hrubě nepodařil. O rok dříve to přitom z jeho pohledu bylo velmi dobré představení, a tak se čekalo, že v nastoleném trendu bude Lotus pokračovat i po změně technických pravidel. Nestalo se. Tým se trápil, přičemž v zimě mezi sezonami 2014 a 2015 ho čekala spousta práce. Ta se do značné míry podařila, když se konkurenceschopnost týmu ve zmíněném ročníku 2015 poměrně dost zvedla. Ženevský rodák si na tomto pokroku připisuje svou část podílu.

„V roce 2014 jsme měli naprosto šílený vůz. Bylo to hrozné. Během zimy jsme si proto museli dost vyhrnout rukávy a tvrdě zamakat, což se nám povedlo. Dokázali jsme se vrátit na lepší pozice a já s tím autem získal pódium. Závěr té sezony pak byl z naší strany velmi solidní, proto mám pocit, že vývoj vozů je má velká přednost. Prakticky stejná situace byla u Haasu. Rok 2017 ideální nebyl, avšak 2018 už byl o dost příjemnější,“ hlásí Romanin

Letos se Haas trápil a Grosjen část sezony jezdil se starým vývojovým balíkem. Pro F1 věc v dnešní době takřka nevídaná. Ostřílený pilot to zdůvodňuje tím, že už v posledních předsezonních testech, které se odehrály v Barceloně cítil, že nejnovější paket jeho vozu není dobrý.

„Už v Barceloně jsem vnímal, že s novým balíkem pokračovat nechci. Cítil jsem, že není lepší než ten, který jsem měl dřív. Je pravdou, že jsme se ke starší konfiguraci asi mohli vrátit dřív, čímž bychom zřejmě ušetřili dost času, ale po bitvě je každý generál,“ dodává Grosjean.