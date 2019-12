Albona čeká první kompletní sezona u Red Bullu. Jaká má očekávání?

Alex Albon prožil hodně divoký ročník. Od třiadvacetiletého Thajce se toho vlastně zas tak moc nečekalo. Některé zlé jazyky dokonce tvrdily, že své místo u STR získal z jediného důvodu – Red Bull prý neměl jinou alternativu. Tak či tak, Albon ve své premiérové sezoně, coby plot Formule 1 rozhodně nezklamal. Právě naopak.

Mladý pilot předváděl solidní výkony, které byly hned od počátku srovnatelné s jeho zkušenějším týmovým kolegou Kvjatem, což se později ukázalo být jako klíčové. Pierre Gasly se totiž v Red Bullu trápil, a to až do takové míry, že vedení stáje začalo postupně uvažovat o jeho nahrazení. Adepti na Gaslyho sedačku byli v podstatě dva. Zkušenější Daniil Kvjat, respektive už zmíněný Alex Albon, tedy jezdci záložního Toro Rosso.

Přednost nakonec dostal mladší z nich. Třiadvacetiletý Thajec usedl vedle Maxe Verstappena poprvé v belgickém Spa, přičemž se okamžitě prezentoval velmi dobrou stíhací jízdou, za kterou si vysloužil pochvalu, nejen od odborného poradce Helmuta Marka. Ten už před belgickou Grand Prix prohlásil, že zbylé závody ročníku 2019 rozhodnou o druhém jezdci Red Bullu pro sezonu 2020. A protože Albon předvedl ještě několik dalších dobrých výkonů, byl to nakonec právě on, na koho vedení rakouské stáje ukázalo.

Alexander Albon po sezóně 2019 během testu pneumatik v Abú Zabí | foto: Pirelli

Rodák z Londýna se proto může těšit na kompletní sezonu v overalu Rudých býků. „Mám za sebou pouze jeden rok ve F1 a méně než půl sezony s Red Bullem. Chci hlavně snížit rozestup mezi mnou a Maxem, to je můj hlavní osobní cíl pro příští rok,“ hlásí Albon.

„Věřím, že na tom budeme dobře. Celá továrna tvrdě pracuje, abychom udrželi tlak, který jsme vyvinuli na Mercedes a Ferrari. Už se těším do Melbourne, věřím, že tam budeme blízko čela. Doufám, že moje příští sezona bude trochu normálnější, letošek byl mým prvním rokem v královně motorsportu, přičemž rozhodně normální nebyl,“ líčí

Svůj nejlepší výsledek mohl Abon získat v Brazílii. Na Interlagosu měl nakročeno k prvnímu pódiovému umístění, jenže z něj sešlo, důvodem byla kolize s Lewisem Hamiltonem. „Mrzelo mě to spíš kvůli týmu než kvůli sobě. Bylo by fajn získat ty body, ale to se prostě občas stává, taový je motorsport. Druhý den jsem to hodil za hlavu. Byl to jen začátek, během zimy budu tvrdě pracovat, abych se na okruhy vrátil ještě silnější,“ ukončuje Thajec.