"Ferrari letos nebude mít jezdce č. 1, pokud ale bude třeba, zasáhnu!" varuje nový šéf Vasseur

Loni se podařilo velkou cenu vyhrát Charlesovi Leclercovi i Carlosovi Sainzovi, prvně jmenovaný získal v šampionátu o 62 bodů více a skončil druhý, zatímco jeho španělský kolega si dlouho nemohl zvyknout na monopost F1-75.

Proto se již po čtvrtém podniku v Imole začalo hovořit o týmové režii a upřednostňování Leclerca, který zpočátku vedl pořadí mistrovství světa před Maxem Verstappenem z Red Bullu. Vasseur, jenž začal u Ferrari pracovat na začátku měsíce, s monackým pilotem již dříve spolupracoval u Sauberu. Na tiskové konferenci ale uvedl, že ho nebude upřednostňovat.

"Máme dva velmi dobré piloty, oba dokážou odvádět svou práci. Budeme mít kapacitu na to, abychom jim poskytli úplně stejné auto, stejnou strukturu i stejnou podporu. Je jasné, že cílem je vyhrát s Ferrari a pro Ferrari," uvádí Vasseur.

Nový šéf Ferrari Frederic Vasseur se chce soustředit hlavně na výsledky na trati | foto: Scuderia Ferrari

"Nebude žádný pilot č. 1 a č. 2. Pokud ale bude v určité fázi zapotřebí učinit nějaké opatření, učiním ho. Nezáleží na tom, jestli to bude ve prospěch jednoho či druhého, pokud však v určitou chvíli v sezóně budu muset něco udělat, tak to udělám," potvrzuje nový šéf Scuderie.

Hodlá se více soustředit na výkonnost týmu na dráze než případným řešením Leclercovy smlouvy, která vyprší na konci roku 2024: "Nechci to dnes vytahovat na stůl. Myslím, že by to nebyl dobrý počátek spolupráce. Musíme se soustředit na sportovní stránku, získávat výsledky."

"Je to jako se svatbou - pokud budou obě strany spokojené, budeme pokračovat. Ale nemyslím si, že by šlo o prioritu dneška. Máme dobrý vztah. A budeme mít čas si o tom promluvit. Hlavní věc, na kterou se musíme zaměřit, je čistá výkonnost a výsledky," dodává Vasseur.