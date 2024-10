Toyota se vrací do F1, uzavírá technické partnerství s Haasem

Japonská automobilka v minulosti strávila v F1 osm sezón jako tovární tým a dodavatel motorů. Přitom se 13krát dostala na pódium a jejím nejlepším umístěním bylo čtvrté místo mezi konstruktéry.

V rámci nového partnerství s Haasem prostřednictvím své vývojové divize Toyota Gazoo Racing (TGR) chce "sdílet odborné znalosti a poznání i zdroje." Haas bude současně s tím pokračovat i ve spolupráci s Ferrari, zatímco TGR mu bude poskytovat konstrukční, technické i výrobní služby, Haas na oplátku technické odborné znalosti a komerční výhody.

Americká stáj má díky tomu za cíl zlepšit svůj vývoj monopostů a svou konkurenceschopnost ve světě F1. "Jsem ohromně nadšený z toho, že Haas a Toyota uzavřely toto technické partnerství," komentuje její šéf Ayao Komatsu.

Starting off our Technical Partnership at the home of Toyota 🇯🇵



Sharing our news as we look to contribute to the development of the automotive industry together 🤜🤛#HaasF1 #F1 pic.twitter.com/KmyXdBOFjf