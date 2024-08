GP HOLANDSKA: Druhý trénink zvládl nejlépe Russell, Ferrari a Haas sčítají škody

Tepelné hodnoty v některých oblastech zůstaly téměř stejné - vzduch 21°C, trať 31°C, vlhkost poklesla na 61 % a také vítr se mírně uklidnil na 19 km/h. Tentokrát už piloti plně využili škálu suchých pneumatik C3-C1.Piloti však na nic nečekali a prakticky celé startovní pole pod vedením čtveřice Gasly, Sargeant, Bottas a Russell vyrazilo na trať, aby dohnalo polední čekání na lepší podmínky.

Byl to také Gasly, jenž na tvrdé směsi zajel první měřený čas 1:15,103. Záhy se však pozornost přesunula na domácí hvězdu Verstappena, jenž vystřihl čas 1:12,131 - na směsi středně tvrdé. Na žlutých pneumatikách jela většina pilotů, jen Alpine rozdělil pneumatiky mezi své piloty a Aston Martin vsadil výhradně na bílé. Zjevně se však čekalo na odkrooužení "povinných" kol, aby si muži v kokpitech mohli vyzkoušet kvalifikační simulaci.

Ještě než k ní došlo, projel se Pérez štěrkovou pasáží v zatáčce 1. Vzápětí hlásil problémy do boxů Verstappen, jenž v zatáčce 7 "chytil" obrubník. Do boxů hlásil, že zastaví, protože "... ztratil zadní část." Z tréninku uteklo 18 minut a nad tratí zavlály červené vlajky. Nico Hülkenberg se ještě před zatáčkou 1 roztočil a jeho neovladatelný Haas narazil levou stranou do bariéry z pneumatik. Vůz byl odklizen a po necelých čtyřech minutách se opět začalo bojovat o časy - a už výhradně na nejměkčí směsi.

První čas na červených pneu dosáhl Hamilton (1:10,813), ale bylo zřejmé, že se zrychlující tratí bude i tento čas překonán. Nebyl to ale k lítosti domácího publika Verstappen, nýbrž piloti McLarenu a po nich Russell. Špička se spokojila většinou s jedním rychlým kolem, ale byly tu i dva pokusy jako v případě Alonsa a Strolla, kteří rozpoutali jakýsi vnitrotýmový duel. Krátce před polovinou tréninku zajel do boxů Sainz jr. a hlásil problém s převodovkou: "Zasekla se na 7. stupni," sdělil ještě předtím, než zastavil. Záhy bylo jasné, že pro Španěla tento trénink předčasně skončil.

Po 35 minutách začali piloti zkoušet závodní strategii a opět zkoušeli jak středně tvrdé, tak nejměkčí pneumatiky. Časy se pohybovaly od 1:15,2 do 1:16,7 a hlavně v závěru se na trati napodobovalo i předjetí, jako v případě Péreze a Leclerca v první zatáčce. Práci po závodě budou mít ještě komisaři, protože čtvrt hodiny před koncem došlo k dvojímu nebezpečnému manévru v boxech - nejdřív vypustili mechanici Kick Sauberu Číňana Zhoua do cesty Ricciardovi, vzápětí je napodobili kolegové od Williamsu a poslali Albona přímo před příď Strolla. Oba incidenty se obešly bez kolize, ale jak bylo uvedeno, budou prošetřeny po závodě.

GP Holandska (Circuit Park Zandvoort) 2. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:10,702 2. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:10,763 3. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:10,813 4. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:10,961 5. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:10,986 6. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 1:11,357 7. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T 1:11,374 8. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:11,430 9. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:11,443 10. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:11,550 11. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team 1:11,576 12. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:11,581 13. 3 Daniel RICCIARDO aus Visa Cash App RB Formula One T 1:11,630 14. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:11,644 15. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing 1:11,818 16. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber 1:11,934 17. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:12,061 18. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber 1:12,206 19. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:13,108 20. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:13,296

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ