GP ITÁLIE: Red Bull dál tápe, trénink ovládl Mercedes

Traťové podmínky byly podobné těm včerejším, jen na stupnicích teploměrů nějaký ten dílek přibyl - vzduch 31°C, trať 44°C, vlhkost vzduchu 45 % a větřík vanul od severovýchodu rychlostí 5,0 km/h.

Začátek tréninku se odehrál v duchu několika výjezdu na tvrdé směsi, jako první tak učinily Saubery, Aston Martiny a Ricciardo, ale šlo jenom o epizodu. Poté kromě Red Bullu, Mercedesu a Cunody přišly na řadu nejměkčí pneumatiky a daly se očekávat rychlé časy. První změřený výkon patřil Magnussenovi (1:21,774), poté ho odsunuli do pozadí Red Bully - Verstappen 1:21,560 a Pérez 1:21,662.

Tifosi byli pochopitelně natěšení na své hochy, ale ti nejdřív museli probourat val jménem McLaren - Piastri a po něm Norris zajeli téměř identické časy (1:20,887 a 1:20,787). Oproti tomu Sainz jr. začal spíše rozvážně (1:22,107) a teprve pak začal stahovat desetiny stejně jako Leclerc. Přesto jim šlapaly na paty oba Mercedesy, jejichž piloti i na středně tvrdé pneumatice prokázaly evidentní rychlost (Hamilton 1:20,766, Russell 1:20,706).

Red Bully a rovněž Saubery představily inovované zadní spoilery - zejména prvně jmenovaní použili zajímavé vykrojení horní část křídla, ale že by jim to nějak extra pomohlo, to se říci nedá. Verstappen sice při druhém pokusu srazil přes půl vteřiny (1:20,950), ale pořád to bylo dost daleko od Mercedesů. Pak přišel šok jménem Albon - Alex půl hodiny neměl měřený výkon a pak se náhle katapultoval na třetí pozici!

Pro tifosi nastal blažený okamžik čtvrt hodiny před koncem, kdy se na prvních dvou pozicích usadily rudé oře maranellské. Vzápětí mohlo dojít za zatáčkou Lesmo 2 ke karambolu - zezadu se v rychlém kole řítil Ricciardo, Piastri mu uhýbal k pravému kraji a nevšiml si vedle jedoucího Leclerca, jehož málem vytlačil mimo trať. Incident byl zaznamenán a vedení se rozhodlo jej vyšetřit až po skončení tréninku.

Deset minut před koncem i Mercedesy nasadily nejměkčí směs a ačkoliv si Russell stěžoval opět na horké sedadlo a že vyvážení vozu je špatné, překonal Leclerca a hned po něm oba zdolal Hamilton. Do hry zkusily zasáhnout ještě Red Bully, ale Verstappen vyslal do boxů zprávu, že vůz v pomalých a středně rychlých zatáčkách špatně reaguje. McLareny tentokrát na pomyslné stupně vítězů nepronikly - Piastri si zkazil rychlé kolo špatným výjezdem ze šikany Variante della Roggia. Ostatně problémy tu měli i Stroll a Pérez - ti si naopak druhou část šikany zkrátili. Zejména Mexičan už se nedokázal zkoncentrovat a de facto na nejměkčí směsi nezajel žádný čas. O to větším překvapením byl nováček Colapinto, jenž trénink ukončil v TOP 10. Že by Williams opravdu sáhl po tom pravém?

GP Itálie (Autodromo Nazionale di Monza) 3. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:20,117 2. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:20,210 3. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:20,226 4. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:20,252 5. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:20,262 6. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:20,368 7. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:20,463 8. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:20,596 9. 43 Franco COLAPINTO arg Williams Racing 1:20,905 10. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:20,943 11. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 1:20,968 12. 3 Daniel RICCIARDO aus Visa Cash App RB Formula One T 1:21,077 13. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T 1:21,141 14. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:21,155 15. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team 1:21,157 16. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:21,208 17. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:21,258 18. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:21,287 19. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber 1:21,357 20. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber 1:22,035

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ