Další místo v soupisce sezóny 2025 zaplněno. Vedle Gaslyho se představí nováček

Australský pilot Jack Doohan, syn ikony motocyklového sportu a mistra světa v "půllitech" Micka Doohana, vicemistr šampionátu FIA F3 v roce 2021 (za Dánem Dennisem Haugerem) v následujícím roce postoupil do speciální závodní akademie Alpine, kam přešel ze stejného zařízení Red Bullu. Tím se stal jedním z adeptů na závodní sedačku, ačkoliv proniknout v současné době do světa F1 není vůbec jednoduché.

V Zandvoortu byl jedenadvacetiletý mladík coby testovací a rezervní jezdec stáje Alpine označen za nového týmového kolegu Pierra Gaslyho pro rok 2025. Australan se během tří sezón už šestkrát zapojil do prvního tréninku: dvakrát v Mexiku a Abú Dhabí (2022 a 2023) a letos v Kanadě a Velké Británii, i když v prvním případě kvůli špatným podmínkám zajel jediné, spíše demonstrativní kolo.

"Jsem velice rád, že budu v BWT Alpine F1 Team závodit v roce 2025 na plný úvazek. Jsem vděčný za důvěru ze strany vedení týmu. Mám před sebou hodně práce, abych se na tento úkol připravil, mezitím udělám vše, co je v mých silách, abych nabyl co největší počet informací a znalostí, nezbytných pro další krok vpřed. Je také velkou ctí, že jsem prvním absolventem Alpine Academy, jenž se posadí do závodní sedačky, děkuji tedy všem, kteří mě na této cestě podporovali, aby se můj sen stal realitou. Pro mě i moji rodinu to je úžasný den a těším se, že všechno zvládnu," nechal se v dějišti GP Holandska slyšet nadšený Doohan.

"Jsme opravdu rádi, že můžeme posunout pro příští rok Jacka do závodní sedačky a tím mudát příležitost předvést jeho schopnosti a talent na poli F1. Jak už řekl, je prvním absolventem Alpine Academy, jenž se stane pilotem týmu F1, pro nás i pro jeho začínající kariéru v této oblasti je to mimořádně potěšitelné. Osobně jsem s Jackem pracoval už v roce 2019 a jsem si plně vědom jeho talentu a potenciálu. Mimo trať je velmi pracovitý a celý tým si nesmírně cení jeho nasazení. S Pierrem budeme mít dobře vyváženou jezdeckou sestavu, kombinaci zkušenosti a mladistvé energie, spojenou s dostatečnou rychlostí. Těším se na spolupráci s oběma, abychom mohli pokračovat ve vývoji a na startovním roštu se posunout opět výš," přidal svůj názor nově jmenovaný šéf Alpine Oliver Oakes, jenž vedl tým Hitech Grand Prix v japonské F3 a měl i dohled nad Doohanem.

Tým Alpine zároveň uvedl, že Doohan bude po zbytek sezóny plnit dále svou roli testovacího jezdce a absolvovat pravidelné testy s vozem A522, stejně tak prací na simulátoru během předem určených závodních víkendů.