SPRINT USA: Verstappen na pohodu, Ricciardo ubránil druhé Ferrari + ohlasy

V Miami vládlo opět horké počasí, teplota dosáhla 29°C, trať opět atakovala 45°C, ale panovalo téměř bezvětří. Všichni piloti s dvěma výjimkami sáhli pro středně tvrdou směs - jen Cunoda a Sargeant jeli na nějměkčí. Bottas za lehký incident z kvalifikace spadl na startu na předposlední místo, Albon se rozhodl startovat z boxů.

Piloti se sotva dostali za první zatáčku a už se o osudu několika z nich nemile rozhodlo. Verstappen uhájil vedení před Leclercem, ale Pérez neobhájil třetí příčku a musel se zařadit za Ricciarda. Za nimi se lehce "potkali" piloti Aston Martinu, když po vnitřní straně "přiletěl jako střela" Hamilton a nestačil v první zatáčce udržet stopu - následoval náraz do Alonsa a řetězová reakce byla nevyhnutelná - Alonso postrčil Strolla a ten vyprovodil z trati Norrise. Na trať putoval Safety car, Norrisův vůz byl odklizen a Stroll měl rovněž po závodě - zničený disk zadního kola další jízdu vylučoval.

Restart ve 4. kole v pořadí Verstappen, Leclerc, Ricciardo, Pérez, Sainz jr., Piastri, Hülkenberg, Magnussen, Hamilton, Cunoda, Gasly, Sargeant, Zhou, Russell, Bottas, Albon, Ocon a Alonso už proběhl v poklidu, Verstappen s Leclercem se pozvolna vzdalovali, zatímco Ricciardo za sebou nedokázal udržet Péreze, ten ho v zatáčce 9 už v následujícím kole zdolal. Daniel se ho ještě dokázal nějaký čas držet, ale od osmého okruhu se Mexičan vzdaloval, takže Ricciardo se musel bránit dvojici Sainz jr. a Piastri bez DRS.

Byl to vlastně takový neverending story: Sainz jr. s australanském sevření nedokázal jedenáct kol najít recept, jak zkušeného matadora zdolat, navíc si musel hlídat záda, protože jen na chvíli polevil, už mu Piastri připomněl, že číhá na svou šanci. Nakonec se na těchto místech pořadí neměnilo a Carlos po průjezdu cílem uznale zdvihl směrem k Ricciardovi palec.

Další tvrdý boj sváděli Magnussen a Hamilton. Kevin se opět projevil jako velmi tvrdý soupeř a vyfasoval hned několik penalizací. Tu první za zkrácení zatáčky 15, druhou mu komisaři udělili za vytlačení Hamiltona v zatáčce 11 (tedy oni byli za okrajem oba). Toho dokázal využít Cunoda a prosmýkl se před Lewise, o kolo později konečně exmistr světa posunul svůj Mercedes před sveřepě bojujícího Dána. Účel byl ale splněn, protože Hülkenberg mezitím nabral více než pětivteřinový náskok a dovezl důležité umístění. "Všechny penalizace byly zasloužené, o tom není pochyb, ale udělal bych to znovu. Byl jsem zranitelný, musel jsem vytvořit mezeru jako v Jeddahu s využitím těchto šílených taktik, které nerad dělám, ale byla to týmová hra. Takhle závodit mě příliš nebaví," zhodnotil svůj výkon Magnussen, jenž si připsal tři desetivteřinové penalizace za získání neoprávněné výhody a ještě navíc pět vteřin za porušování traťových limitů.

Hamiltonovi však ani bod útěchy nebyl přán, protože po závodě dostal penalizaci 20 vteřin za nedodržení rychlosti v režimu SC při průjezdu boxy (z důvodu odstraňování trosek v zatáčce 1 po Norrisově nehodě). Překvapivě se nedokázal prosadit ani Russell v sevřené formaci bojující o pozice od osmého místa. Nakonec ze všeho vytěžil Sargeant a vyšvihl se nečekaně vysoko.

Poslední hádankou je možné potrestání Norrise, protože po nehodě přešel trať do boxů, což je přísně zakázáno. Na jeho další působení v GP USA by to ale nemělo mít vliv, to jest ani na kvalifikaci, která začíná už za tři hodiny.

Vyjádření tří nejlepších

Protože po sprintu nemají týmy čas zabývat se prohlášením, přinášíme alespoň reakce tří nejlepších:

Max Verstappen: "Nebyl to úplně dokonalý výkon, pořád máme před sebou nějakou práci, ale s ohledem na nový formát ještě můžeme před kvalifikací auto trochu poladit. Vítězství je fajn - ale jsou tu maličkosti, které je třeba zlepšit."

Charles Leclerc: "Odstartoval jsem docela dobře, ale na vnitřku první zatáčky jsem nechtěl příliš riskovat, protože když si rozbijete auto ve sprintu, máte po kvalifikaci. Včera to bylo hodně těsné, po sprintu mohu více doufat, protože jsem nasbíral větší počet kol, takže chci zaútočit na pole-position.

Sergio Pérez: Zezačátku bylo těžké se prosadit, a když jsem konečně zdolal Ricciarda, ztrácel jsem na Charlese tři vteřiny a to bylo těžké dohnat. Fanoušci jsou tu úžasní, je příjemné tu být s nimi a doufám, že závod samotný bude dobrý.

A abychom nevynechali asi nejpřekvapivěji umístivšího pilota, tohle řekl Ricciardo do radiokomunikace: "Pojďme, raději jezdím vpředu", na což jeho inženýr odpověděl: "Takový hezký slunečný závod..."

GP Miami (Miami International Autodrome) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 8 33:31.383 2. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 7 + 3,371 3. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 6 + 5,095 4. 3 Daniel RICCIARDO aus Visa Cash App RB Formula One T 5 + 14,971 5. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 4 + 15,222 6. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 3 + 15,750 7. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 2 + 22,054 8. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T 1 + 29,816 9. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team + 31,880 10. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing + 34,355 11. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber + 35,078 12. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team + 35,755 13. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing + 36,086 14. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber + 36,892 15. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team + 37,740 16. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team + 49,347 17. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team + 59,409 18. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team + 1:06,303 19. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team defekt disku 20. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team kolize

