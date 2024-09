Magnussena v Baku neuvidíme, vybodoval se. Sám tvrdí, že svůj trest nechápe

Italská Grand Prix se pro tým Haas od začátku nevyvíjela příznivě. Hülkenberga trefil před Variante Ascari Ricciardo a Němec se tak propadl z devátého na šestnácté místo, ve čtvrtém kole to byl on, kdo způsobil kolizi s Juki Cunodou, za níž dostal deset trestných vteřin. Když k tomu přičteme velké zdržení kvůli výměně předního spoileru, závod byl pro něj už pouhou formalitou.

Kevin Magnussen si vedl podstatně lépe a ze své startovní pozice se posouval výš. Stejně jako Ferrari a Albon zvolil strategii jedné zastávky, což ho vyneslo až na devátou příčku, tedy nejlepší post »zbytku světa«. Jenže to už věděl, že výborné umístění neudrží. Ve 21. kole zaútočil před šikanou Variante della Roggia na Pierra Gaslyho po vnitřní straně, ale nestačil dobrzdit a do Francouze lehce strčil. Vozy bez jakékoli újmy projely přes obrubník druhé zatáčky a pokračovaly v závodě. Už po sedmi kolech se na obrazovkách objevila zpráva, že Kevin byl potrestán deseti trestnými vteřinami za způsobení kolize. "Pilot vozu #20 nese za kolizi plnou vinu, protože manévr neprovedl bezpečným a kontrolovaným způsobem," uvedli komisaři v odůvodnění penalizace.

"Netuším, co se to děje, tyhle penalizace. Tedy ptám se, jaký to má smysl? Ano, byl tam lehký kontakt v zatáčce 4, ale nedošlo ani na jednom voze k nějakému poškození, žádné následky, nikdo nepřišel o pozici. Oba jsme si zkrátili zatáčku, ale snad máme závodit, ne?" hodnotil Magnussen svůj prohřešek. "Upřímně řečenu vůbec nerozumím pointě. Viděl jsem, že Nico jel v prvním kole téměř 300 km/h, když do něj narazil Ricciardo, málem skončil v bariéře. A dostal jen pět vteřin, já deset. Opravdu to nechápu," vrátil se Magnussen ještě ke kolizi svého stájového kolegy.

Karambol v Belgii 2012 znamenal pro Grosjeana distanc na jeden závod | foto: Scuderia Ferrari

To ještě netušil, že k deseti vteřinám přibyly dva trestné body. Tím se dostal do dalšího problému, protože nasbíral během 12 uplynulých měsíců dvanáct bodů a to znamená suspendaci na následující závod. "Superlicence pilota vozu #20 je pro příští závod mistrovství světa FIA F1 2024 pozastavena. Po jeho uplynutí bude z konta zmíněného pilota odebráno 12 trestných bodů," sdělili komisaři s odvoláním na článek 4.2 sportovních předpisů FIA. Když byl Magnussen seznámen s dalším trestem a dotázán, zda se hodlá o tomto rozhodnutí nějak se sportovními komisaři bavit, pouze odvětil: "Udělat to musím, i když to nemá a nedává žádný smysl."

Ačkoliv jsou trestné body strašákem, museli bychom za podobným potrestáním zacouvat hodně hluboko do historie. Onu nepříjemnou »dvanáctku« dovršil v roce 2012 Romain Grosjean v barvách Lotusu, když způsobil hromadnou kolizi na startu Grand Prix Belgie. Událost je zatím příliš čerstvá, než aby se Haas zabýval otázkou náhradního pilota.