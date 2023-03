Úvodní australský trénink pro Verstappena. Druhý Hamilton. FIA zápolila s GPS

Úvodní australský trénink provázelo příjemné počasí. Do čela se okamžitě dostali jezdci Red Bullu. Max Verstappen kroužil na měkké sadě, Sergio Pérez měl nazutou střední sadu. Verstappen si však stěžoval na ovladatelnost svého stroje - stejně jako Hamilton, který prožil ve druhém sektoru krizový okamžik, když mu ustřelila zadní část. Brit ale nakonec vše ustál. Mírný výlet mimo trať předvedl Kevin Magnussen.

V úvodních dvaceti minutách prvního tréninku nevyjel na trať Lando Norris, u kterého to vypadalo na technické problémy. Dobře vypadal Aston Martin. Tmavě zelený vůz byl stabilní, což oba jezdci kvitovali. Dobré kolo zajel De Vries, jemuž po polovině prvního tréninku patřila šestá příčka. Po třiceti minutách zajel první měřené kolo Norris - stačilo mu na šestnáctou příčku.

Max Verstappen runs off at the exit of Turn 4 👀



It's been a challenging opening practice session across the grid! 😲#AusGP #F1 pic.twitter.com/o0iOHU0UoU