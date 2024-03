Proč Williams neměl v Montrealu rezervní vůz? Zpověď šéfa stáje

Celá kritická anabáze pro tým začala v pátečním prvním tréninku, kdy Alex Albon v zatáčce 7 ztratil vládu nad vozem a pořádně ho omlátil o bariéry v další části trati. Když byl vůz dovezen do garáže, bylo zjevné, že ho do druhého tréninku rozhodně nepůjde opravit. Šéf týmu James Wowles konstatoval, že převodovka je na dva kusy, uložení motoru je zničené a samotná pohonná jednotka nefunkční. Pravý přední roh podvozku, kde je uchyceno přední zavěšení, bylo utrženo a dle Wowlese tam byla díra o šířce prstu.

Proč chyběl náhradní vůz

Týmy obvykle vozí záložní šasi plus náhradní díly, ale to Williams v Melbourne neměl. Obvyklé to nebývá, ale ani výjimečné. Příprava vozů na začátku roku často znamená určité výdaje a to se právě promítlo do situace v Austrálii. "Když jsme loni v únoru začínali, bylo v plánu mít pro rok 2024 tři šasi. Ale museli jsme prosazovat změny v organizaci, výkonnostní a technologické. Měli jsme omezené zdroje, pokoušeli jsme se vymanit z neefektivní struktury a nutná transformace nám působila problémy. To se nutně muselo promítnout v oblasti koncových komponentů. Proto se práce na třetím šasi začalo zpomalovat a zpožďovat a nakonec práce na něm začaly příliš pozdě. Takže třetí podvozek jsme neměli. Ony odklady vedly k odkladu práce na něm," popisoval situaci Wowles.

Z toho důvodu stál šéf stáje před těžkým rozhodnutím - zda nechá v boxech Albona, jenž loni získal kromě jediného všechny body Williamsu, nebo "suspenduje" Sargeanta. Wowles věděl, co musí udělat. Dobře věděl, že pětice Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes a Aston Martin většinou uzme všechny body. Je proto nutné využít jakoukoli příležitost. Jako to udělal Hülkenberg na Haasu v Saúdské Arábii. Proto se konala týmová porada a poté komunikace se sponzory - a samozřejmě i s právníky. "Než takové rozhodnutí učiníte, musíte mít jistotou, že máte ve všech směrech krytá záda, zejména ohledně smluvních podmínek," vysvětluje Wowles.

Sargeant v boxech

Málokomu je příjemné sdělit někomu nemilou věc. Teď to čekalo šéfa stáje: "V pátek jsem Logana požádal, aby za mnou přišel a krok za krokem mu vysvětlil situaci. Poukázal jsem na jeho výkon v druhém tréninku a řekl, kde by měl být. Zdůraznil jsem onu pravděpodobnost zisku bodů a pak jsem apeloval na potřeby týmu. On to je jeden z nejpodivnějších sportů, ale to je jeden z důvodů, proč mě tak baví. Týmový sport, kde dva piloti bojují proti sobě..." vykresluje situaci Wowles.

Sargeant se s nastálou situací vyrovnával těžce, ale v sobotu podpořil tým svou přítomností v boxech a stejně tak se zachoval i v neděli. Byl svědkem Albonova statečného boje, jenž skončil po Russellově havárii v samotném závěru těsně za body. Mnoho nechybělo a Wowlesova předpověď by vyšla.

Alex Albon nakonec skončil těsně za bodovanými příčkami | foto: Stake F1 Team

Situace před Japonskem

Už v sobotu bylo jasné, že Albonův monopost bude přímo v boxech Albert Parku neopravitelný, proto putoval do továrny v Grove, kam dorazil v pondělí ve dvě hodiny ráno. Zda se podaří všechno stihnout, záleží na posouzení odpovědné směny: "Dokud neuvidí monopost, bude velmi obtížné posoudit, jak významné ty škody jsou. Zatím měli k dispozici pouze fotografie, ale máme také čtyři nebo pět variant, jak dát věci do pořádku," popisuje stav renovace Wowles.

Je tu také nepominutelná otázka rozpočtového stropu, určitých termínů a modernizace - Willams plánoval do Suzuky přivézt nové přední křídlo, ovšem práce na novém podvozku mohou tento záměr ovlivnit; nelze ani vyloučit, že se rezervní šasi nepodaří připravit ani pro Japonsko.

"Není v plánu nemít náhradní vůz, je nepřijatelné, aby na trati nebojovaly dva naše vozy bok po boku. Bohužel musím připustit, že jsme s mnoha věcmi pozadu. Procházíme určitým procesem, systémem, transformací, něco bylo upozaděno - a v tomto případě se to týká třetího šasi. Máme naplánované některé aktualizace a další položky, ale teď musíme změnit preference a vrhnout veškeré síly na uvedení podvozku do provozního stavu, aniž bychom ale ztratili dynamiku na dalších aktualizacích," uzavírá Wowles.

Kdy tedy bude onen tolik diskutovaný náhradní podvozek připraven? U Williamsu předpokládají, že by měl být k dispozici pro Grand Prix Číny, následujícím závodě po Japonsku. Ovšem otázkou zůstává, zda tyto práce neovlivní další plánovaná vylepšení.