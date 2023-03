Alonso králem 2. tréninku poznamenaného deštěm

Do druhé částí závodního víkendu v Austrálii vyrazil jako první Sainz, následovali jej všichni kromě Magnussena a obou Williamsů. Pilot Ferrari najel na středně-tvrdých pneumatikách ihned do měřeného kola, jež mělo hodnotu 1:20,378 min.

Aktivita na dráze byla vysoká, protože se k Albert Parku blížil déšť. Teplota vzduchu dosahovala 16 °C, nebe bylo zamračené a vlhkost vzduchu byla 72%. Pirelli opět přivezlo svůj zlatý střed, který jsme viděli i v předchozích dvou podnicích - směsi C2 (tvrdá) - C4 (měkká).

Sainze na čele brzy překonali Russell (1:19,672), Verstappen (1:19,502), Leclerc /1:19,332) i Alonso (1:18,887) min. Jezdci co nejdříve vyzkoušeli měkké pneumatiky, po čtvrthodině už začalo pršet.

Lando finds out just how wet Turn 1 is 😅



Thankfully the McLaren driver is able to continue on! #AusGP #F1 pic.twitter.com/TMaMacPWp6