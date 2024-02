Ferrari odhaluje nový monopost SF-24. Konečně soupeř pro Red Bull?

Scuderia byla loni jediným týmem, který dokázal Red Bull porazit. Letos by nechtěla zůstat jen u jednoho podniku, ale rozdat si to s ním o titul. Její barvy budou na závodních okruzích reprezentovat Charles Leclerc a Carlos Sainz, jehož po sezóně nahradí Lewis Hamilton z Mercedesu.

"První představení nového vozu světu je pro mě a jezdce vždy velmi vzrušujícím okamžikem, i když už myslíme na to, až si to s našimi soupeři rozdáme na trati," uvádí šéf týmu Frederic Vasseur.

"Letos musíme začít tam, kde jsme skončili v minulé sezóně, v níž jsme pravidelně dojížděli vpředu s cílem se neustále zlepšovat ve všech oblastech. Čeká nás ta nejdelší sezóna v historii F1 a my musíme být přesní a efektivní v tom, jak zvládáme závody a v odvážných rozhodnutích, abychom v každé velké ceně dosáhli ten nejlepší možný výsledek," pokračuje.

"Často se říká, že naši fanoušci nám mohou dodat další rychlostní stupeň, což bude rozhodně platit, když budeme těsně bojovat o šampionát. Jsme hrdi na to, že můžeme spoléhat na naše tifosi po celém světě," těší šéfa Ferrari.

The moment you’ve all been waiting for…



The SF-24 is here!! ❤️💛

Leclerc, jehož čeká již šestá sezóna s tímto italským týmem, přidává: "Auto se mi hodně líbí, včetně bílých a žlutých částí na karosérii. Ale samozřejmě to, co mě zajímá nejvíce, je jeho výkonnost na dráze - to je vše, co se počítá."

"SF-24 by mělo být méně citlivé a snadněji ovladatelné a pro nás jezdce to je to, co potřebujeme, abychom si dobře vedli. Očekávám, že auto bude představovat pokrok v několika oblastech a z dojmů, které jsem získal na simulátoru, si myslím, že jsme tam, kde chceme být," říká mladý Monačan.

"Cílem v této sezóně je patřit po celou dobu mezi čelní jezdce a já chci našim fanouškům poskytnout mnoho radosti tím, že jim budu věnovat vítězství v závodech," uzavírá Leclerc.