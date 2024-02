Visa Cash App RB ukázala v Las Vegas nové auto a barvy + FOTO

Ve Faenze se po loňské sezóně spousta věcí změnila - po personálních rošádách (Laurent Mekies nahradil na pozici šéfa týmu Franze Tosta), příchodu posil byla ohlášena také změna názvu týmu s příchodem společnosti Visa.

Z příchozích posil můžeme zmínit sportovního ředitele Alana Permana z Alpine, technického ředitele Tima Gosse z McLarenu či jeho zástupce Guillauma Cattelaniho.

Vůz VCARB 01 svým zbarvením připomíná doby, kdy stáj v F1 vystupovala pod názvem Toro Rosso. V Las Vegas byl společně s Mekiesem přítomný i nový výkonný ředitel Peter Bayer. Za tým budou stejně jako minulý rok nastupovat Daniel Ricciardo a Juki Cunoda.

"Máme spoustu nového personálu a přidalo se několik velkých partnerů. Tým vždy vše bral vážně, ale cítím, že tohle je dalším krokem. Už nejde jen o platformu Red Bullu, nastal pro nás čas bojovat na špici středu pole. Zamlouvá se mi to, co se odehrává, veškeré ty změny," popisuje Ricciardo.

"Musíte mířit vysoko, ale vzhledem k tomu, že jsem v tomto sportu už tak dlouho, zároveň zůstáváte realisté, abyste nakonec nebyli zcela zklamáni. První pětka by měla být cílem a pokud se do ní dostaneme, možná se objevíme i na pódiu. Samozřejmě, že chceme vyhrávat, ale víte... myslím, že jsme loni udělali pokroky, učiňme jich ještě několik," vybízí australský pilot.

Stáj doufá ve znatelný posun proti loňsku, kdy mezi konstruktéry skončila až na osmém místě za Williamsem i Alpine, pouze před Alfou Romeo a před americkým Haasem.

introducing the VCARB 01. we didn’t skip out on the colour with this one 🔥 pic.twitter.com/QlWlHNhxOG