Allison prodlužuje smlouvu s Mercedesem, hovoří o novém voze W15: "Jeho chování bude přátelštější"

Zkušený Brit se na pozici technického ředitele loni vrátil po působení u Ferrari 2013 - 2016) či u jachet v rámci projektu pro Britsko-americký pohár (2021 - 2023). Mercedes včera potvrdil, že s ním podepsal dlouhodobé prodloužení kontraktu.

"F1 mi přinesla spoustu štěstí, ale žádné nebylo větší než telefonát od Tota v roce 2017, abych se připojil k Mercedesu. Je mi velkou ctí pokračovat v tomto dobrodružství, spolupracovat se skvělými kolegy a společně bojovat o úspěchy v šampionátu," těší Allisona.

Nový monopost W15 bude příští měsíc debutovat na dráze, jak pokračuje jeho vývoj? "Těžko se v této fázi roku cítíte jinak než bojácně, což je spojeno se vzrušením i se strachem. Vždy vnímáte tyto pocity a řekl bych, že ani u Red Bullu po roce tak dobré výkonnosti nebudou snadno spát, protože nikdo neví, s čím kdo přijde," odpovídá.

"My máme nicméně určitou naději, že něco z těch záludných vlastností zadní části našeho vozu bude vůči nám přátelštější a chování auta bude veselejší. Na to vše ukazují simulace, nicméně máme rozumné důvody věřit, že jsme v této oblasti dosáhli zisku," usmívá se Allison.

James Allison je u Mercedesu spokojený | foto: Mercedes AMG F1 Team

Se svým týmem se kromě lepší ovladatelnosti soustředil také na aerodynamiku a motor: "Navíc máte veškeré ty domácí práce jako je snižování hmotnosti, navyšování přítlaku a růst u pohonné jednotky, čehož jsou stále schopni za současných pravidel.

Jestli to bude stačit, prozradí až čas. Ale každopádně to bude zajímavé, protože jsme viděli určité věci, o kterých jsme věděli, že budou problematické. Přišli jsme s hypotézou o jejich příčinách a ty jsme vyřešili. Bude to zajímavé zjistit, jak přesní jsme byli s tou diagnostikou," popisuje Allison.

"Doufáme, že jsme s novým vozem odvedli dobrou práci a že jsme vyřešili některé z jeho nedostatků, které byli minulý rok veřejně patrné... i když Red Bull dominoval a až do posledního závodu nevypadal zranitelně, tak když vezmete v potaz širší skutečnosti, tak se pole postupně sbližuje," dodává technický ředitel Mercedesu.