"Smazaná kola, provoz, zdržování." Alonso kritizuje zastaralý formát kvalifikace

Španělský veterán pamatuje dobu, kdy měl každý pilot k dispozici celou trať jen pro sebe a mohl předvést jedno velmi rychlé kolo. Současný formát, kdy jsou všichni ve stejnou dobu na dráze a v prvních dvou částech vypadne vždy pět pilotů, se mu vůbec nelíbí.

"Tento formát kvalifikace je zastaralý. Nemůžeme mít takový druh stresu. To, co bývala nejlepší část víkendu, kdy jsou auta nejživější, je nyní pro všechny tou nejhorší částí," uvádí dvojnásobný mistr světa k tomu, co se děje o sobotách v F1.

"Okraje dráhy, provoz, zdržování, smazaná kola a další a další věci. Všichni jsme rádi, když skončí. Takto by to být nemělo," popisuje stres a potíže, kterým piloti během kvalifikací čelí.

Se svou sezónou byl Španěl jinak spokojený - mezi piloty skončil čtvrtý, byť po velkou část v létě neměl k dispozici moc konkurenceschopné auto. Nasbíral celkem 206 mistrovských bodů, porazil oba jezdce Ferrari, McLarenu či Georgea Russella z Mercedesu, jenž mezi konstruktéry skončil druhý.

