Ve druhém tréninku byl nejrychlejší Max Verstappen

Při západu slunce na okruhu Yas Marina se nám rozjel druhý volný trénink, který odstartovala bomba v podobě podepsání Daniela Ricciarda u Red Bullu jakožto třetího jezdce týmu pro sezónu 2023.

S ubývající teplotou vzduchu a tratě se snažili jezdci zajet své simulace ještě za dobrých podmínek. Nejrychlejšího času se ujal Charles Leclerc, jehož kolo dosahovalo hodnoty 1:26,045. Již zmíněnému Ricciardovi zatrnulo ve 3. zatáčce okruhu, protože se mu zde smýkl jeho monopost a musel bojovat se svým vozem. Krom Australana byl v úzkých i Fernando Alonso, pro kterého je to poslední závod za stáj Alpine.

Po první čtvrtině FP2 byl nejblíže Leclercovi Esteban Ocon (+0,320), za kterým byli ve třech setinách Sainz s Verstappenem - všichni na střední směsi. Rozsekl to až právě Holanďan, který obul nejměkčí směs a poskládal skvělé kolo o hodnotě 1:25,449. Ovšem radost mu dlouho nevydržela, protože po dojetí reportoval problémy s brzdovým pedálem. Úsměv na tváři rozhodně neměl ani Hamilton, jenž byl ve svém rychlém kole zaseknut za Magnussenem.

Traffic troubles for Lewis at Turn 6, who gets stuck behind K-Mag#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/OHpfC9bArM