Ve druhém tréninku se víc bouralo než jezdilo. Na čele Leclerc

První drama druhého tréninku přišlo po deseti minutách. Carlos Sainz neukrotil ve třetí zatáčce svoje Ferrari a tvrdě havaroval. Rodák z Madridu odešel do zázemí týmu nezraněn, totéž se nedá říct o jeho voze, který byl velmi poškozený. Mechaniky Ferrari čeká dlouhá a náročná šichta. Vyloučit nelze ani výměnu některých komponent a následnou penalizaci, což by byla pro Ferrari vzhledem k boji o druhé místo v Poháru konstruktérů velká rána.

Následné odklízení Sainzova vozu a oprava poničené bariéry se protáhla téměř na půl hodiny. Jezdci se tak znovu dostali na trať až 25 minut před koncem druhého tréninku. Jenže ani tentokrát se dlouho nejezdilo. Nico Hulkenberg havaroval hned na výjezdu z boxů, což zapříčinilo další červenou vlajku. Dalších deset minut se proto nejezdilo.

