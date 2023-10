Proč byli Hamilton s Leclercem "dopadeni"? Přinášíme vysvětlení kontrol vozů

Dramatická bitva, gradující v posledním kole, kdy měl Hamilton ztrátu na Verstappena před sebou necelé dvě vteřiny (onen odstup 1,8 se v samotném závěru závěrečného okruhu kvůli rezignaci Lewise poněkud natáhl, přesně na 2,225) byla nakonec docela zbytečná. Zhruba ve dvě hodiny po půlnoci, tedy už v pondělí, vydaly agentury zprávu, že vozy Mercedes #44 a Ferrari #16 nesplnily technický předpis FIA, podle nějž dřevěný spodek vozu během závodu vykázat opotřebení v rozsahu 1-9 mm. Protože z tohoto hlediska nesplňovaly zmíněné vozy literu pravidel, byly v souladu s nimi oba piloti - Hamilton a Leclerc - diskvalifikováni.

Standardní postup

Technická kontrola po závodě je nedílnou součástí motoristického sportu napříč všemi kategoriemi. Ve Formuli 1 probíhá takových prověrek hned několik (teploty, rozměry, software, palivo...), nicméně nejsou u všech dvaceti vozů stejné. Technický delegát Jo Bauer má svolení "... provádět dle vlastního uvážení jakoukoli kontrolu, aby ověřil způsobilost vozů přihlášených k závodu."

Tak například v GP Japonska kontrola dřevěné desky na podvozku monopostu provedena u žádného auta. V Kataru po sprintu si Bauer vyžádal jeden vůz, po samotném závodě tři. V Austinu byly vybrány čtyři vozy: vedle zmíněných hříšníků Red Bull Maxe Verstappena a McLaren Landa Norrise. Nijak se proti žádným pravidlům neprohřešili.

Proč zrovna Hamilton a Leclerc?

FIA se může speciálně zaměřit na vyčlenění určitých vozů pro další kontrolu a to na základě několika ukazatelů. V případě opotřebované desky na spodku vozu to může být specifický zápach, který vydává odřená titanová deska. Prokazatelnější jsou ovšem sledovaná data vozu, která má FIA k dispozici - primárně kvůli kontrole, zda při přejezdu nerovností není hlava pilota v ohrožení. S ohledem na znovupřítomný porpoising se FIA rozhodla měřit vertikální oscilaci ve voze, aby předešla nebezpečí rizika vibrací, které by pilotu mohly být nebezpečné. Pokud vůz vykazuje chování či zmíněné zvýšené pohyby, technický delegát má o důvod více k prošetření celé situace. Bauerovo rozhodnutí není omezeno na jeden tým a vůz - mohl tedy nařídit i kontrolu monopostů George Russella či Carlose Sainze jr., pokud byl dospěl k názoru, že jsou tyto vozy nastaveny příliš nízko.

Situace naznačuje, že u aut Hamiltona a Leclerca došlo k porušení pravidel v souvislosti s individuálním nastavením. Opotřebení zadní ochranné desky ukazuje, že Mercedes W14 a Ferrari SF-23 mají buď malou světlou výšku zadní nápravy, nebo jejich odpružení je v ,měkkém' módu. Že Verstappen kontrolou prošel může znamenat, že RB19 měl konzervativní nastavení, aby zafixoval světlou výšku v určité poloze, bez ohledu na komfort a ovládání vozu pilotem.

Bauer také dodal, že provinění Mercedesu resp. Ferrari nelze vykládat jako úmyslnou snahu porušit pravidla. Mohl je zaskočit formát sprintového víkendu, kdy je k dispozici pouze jeden hodinový trénink, než je uplatněno pravidlo Parc Fermé, a tudíž razantní omezení jakýchkoli prací na voze. Svou roli mohlo hrát i množství paliva a také povrch okruhu Americas - ten byl podle pilotů letos horší než loni, navzdory novému povrchu v zatáčkách 12 a 14 - 16. Je třeba také dodat, že týmy mají možnost desku sejmout a posoudit její opotřebení, než předají vůz do Parc Fermé. Pak už se mohou spolehnout na sice vysoce kvalifikované, ale pořád pouhé dohady.

Charles Leclerc v závodě v Austinu | foto: Scuderia Ferrari

Dokonalost proti pragmatismu

FIA sice má k dispozici záběry z vozů, ale také je třeba uvést, že kontroly jsou vlastně jenom namátkové - v doposud odjetých závodech nebylo 13 vozů na legálnost podlahy vůbec kontrolováno. Tím se otevírá konspirační prostor pro tvrzení, že některé mohly mít desku neodpovídající pravidlům. Mohli tak získat pořadí nelegálně? Na to už odpověď nenajdeme.

Co s tím? Ideální by bylo podrobit všechny vozy přísné technické přejímce, ale FIA se brání odkazem na praktická omezení. V první řadě to je čas: takový proces by trval neúměrně dlouho. A to nemluvíme o formátu víkendu se sprintem, kdy by se takové přejímky musely dělat po páteční kvalifikaci, sobotním rozstřelu i sprintu a nedělní Grand Prix. Stačí si uvědomit, že od rozstřelu do sprinterského klání zbývají pouhé 3 hodiny a 45 minut. Do tohoto údaje navíc nejsou započteny přípravy před závodem, nezbytné out-lapy a příprava na startovním roštu.

Kontroly po závodech, zvláště v současné situaci, kdy se další GP jede v následujícím víkendu, by značně zdržely celé startovní pole, jejichž zájmem je co nejrychleji naložit materiál a putovat k další štaci. Proto FIA připouští, že v takových případech musí absolutní důkladnost ustoupit časovým limitům.

Logan Sargeant se díky diskvalifikaci soupeřů mohl těšit z premiérového bodu (ilustrační foto) | foto: Pirelli

Lze se odvolat?

Pokud kdokoli nebude spokojen například s prováděným monitoringem ze strany FIA, případně pokud má výhrady k technické způsobilosti soupeřových vozů, může samozřejmě požadovat, aby byly tyto okolnosti náležitě posouzeny a zda by nemělo dojít k dalším trestům.

Poté, co je závod odmávnut, existuje pouze půlhodinové okno, v němž mohou týmy podat proti výsledkům závodu protest. Tak to učinil letos v Rakousku Aston Martin, když poukázal na porušování traťových limitů a postaral se o potrestání Hamiltona, Sainze jr., Ocona, Gaslyho a Albona.

Závod v USA začal ve 14:00 místního času a trval 1:35,21 (plus čas nutný k dokončení zaváděcího a dojezdového kola). Technický delegát však zprávu o nelegálních vozech zveřejnil až v 17:28, takže jakýkoli protest už nemohl být přijat. Samozřejmě si mnoho lidí položí otázku, jak je toto pravidlo nesmyslně koncipováno, když v době vypršení oněch 30 minut ještě budoucí postižení nic nevěděli. Mercedes a Ferrari mají tedy jedinou možnost - protestovat nikoli proti výsledkové listině, ale diskvalifikaci jako takové.

Pak je tu ještě další aspekt. Ty monoposty, které pro technickou kontrolu nebyly vybrány, byly vyjmuty z Parc Fermé a předány týmům. Od té chvíle se na nich mohlo začít cokoli dělat a měnit, takže jejich dodatečné prověření by tak jako tak nedávalo smysl. I z toho důvodu by protest podaný proti výsledkům nebyl rozumný. Je proto velmi nepravděpodobné, že by odvolání proti diskvalifikaci trest mohl přinést Hamiltonovi a Leclercovi zpět bodovaná umístění. I když... překvapení nejen v F1 už jsme zažili dost.