Horner kvůli opakovaným chybám varuje Péreze

Mexický pilot opakovaně vyjížděl všemi čtyřmi koly mimo okraje dráhy, za což obdržel v průběhu závodu postupně tři (!) pětisekundové penalizace. Nic moc nebyla ani jeho rychlost, cílem proto projel až na desátém místě a získal tak pouhý bod, zatímco Max Verstappen se stejným vozem v pohodě vyhrál a připsal si 26 bodů (z jeden za nejrychlejší kolo).

Pérez se po celý rok nedokáže svému týmovému kolegovi přiblížit a po 16 závodech na něj ztrácí už 209 bodů. Jeho výkony jsou zklamáním a v týmu narůstá nespokojenost. Smlouva s Red Bullem mu ale vyprší až na konci příští sezóny.

I přes dominantní výkony týmu zásluhou Verstappena ho nyní varoval také obvyklý zastánce Christian Horner poté, co jej dříve několikrát zkritizoval odborný poradce Helmut Marko.

Sergio Pérez (vpravo) se svým úspěšnějším týmovým kolegou Maxem Verstappenem | foto: Red Bull Content Pool

"No, je to frustrující kvůli tomu, že víme, co Checo dokáže. Minulý rok a tento významně přispíval do šampionátu konstruktérů. Zoufale si od něj přejeme, aby tu formu našel," poznamenává na účet 33letého pilota Horner.

"Jako tým to od něj potřebujeme. Nemůžeme si dovolit velký rozdíl, protože jak očekáváte, pole se bude příští rok sbližovat. Potřebujeme aby oba jezdci předváděli špičkové výkony," upozorňuje šéf Red Bullu

Ten sice má již další mistrovský titul v kapse, ale současný bodový náskok nemá žádný význam pro další ročník, kdy budou všichni začínat opět od nuly. Od soupeřů se navíc očekává, že rakouské stáji budou mnohem blíž.