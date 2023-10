PROHLÁŠENÍ po sprintu: Šťastný Verstappen i Piastri

MCLAREN



Oscar Piastri, 1. místo

Jsem moc šťastný. Byl to stresující závod. Když jsem viděl projet kluky na měkkých na startu, myslel jsem, že jsme v potížích. Ale jejich pneumatiky velmi rychle odešly, takže to bylo dobré. Safety car byl dnes můj kamarád, jakmile se za mě dostal Max, ale rychlost byla slušná a to jsme toho museli v závodě zvládnout dost, pneumatiky, ostatní na jiných sadách, odvedli jsme dobrou práci. Když se Max dostal na druhé, myslel jsem, že máme problém, ale rychlost byla fajn. První výhra ve sprintu, to zní bezva.

Lando Norris, 3. místo

Nejprve chci pogratulovat Oscarovi a Maxovi. Byl to pro mě náročný závod, prostě špatný start. Všechno to zkomplikovalo, ale bojovali jsme a bylo to zábavné závodění a pár dobrých předjetí až do posledního kola. Náročné, ale další pódium, takže je to pro tým mega den. Nebyl to nejlepší zatáček, ale dobrý konec.

Andrea Stella, šéf týmu

Výborná sobota pro celý tým. Oscar získal první výhru ve sprintu a Lando je třetí. Bylo to dobré, rychlost slušná a je to zasloužený výsledek. Pro Oscara je to historický moment v kariéře, stejně jako první pódium v Suzuce. Opět děkuji celému týmu za jejich tvrdou práci, která to umožnila. Zítra startujeme šestí a desátí, máme do dohánět. I tak je to ale vzhledem k výkonu povzbudivé a doufáme v body. Gratuluji také Maxovi k titulu.

RED BULL

Max Verstappen, 2. místo

Je to úžasný pocit! Byl to neskutečný rok. Hodně skvělých závodů, jsem opravdu pyšný na tým za jejich práci. Moc jsem si to užil, být součástí takové skupiny lidí. Být trojnásobný šampion, je to neskutečné. Budeme se dál snažit a dělat maximum, co zvládneme. Dnes to byl vzrušující závod, ale je to škoda toho safety caru. Ale celkově to byla zábava. Jsem teď moc šťastný.

Sergio Pérez, nedokončil

Byl to den kdy nám nic nevycházelo a nakonec jsem byl jen spolucestující v kolizi, která nás stála závod. Ale pozitivní? Je to velký den pro celý tým a Maxe. Zasloužený třetí titul, tvrdě na něj pracoval a jsem za něj moc rád. Moji mechanici budou mít náročnou noc, aby auto pro zítřek připravili. Víkend ale nekončí a dáme do toho vše.

Christian Horner, šéf týmu

Jak letos Max jezdil je jako z jiného světa. Vše, co letos udělal, bylo fenomenální. Je to nejvíc soutěživý závodník, kterého jsem kdy potkal. Řadí se k těm opravdu nejlepším. Tento rok předčil vše, co jsme zatím viděli. Se Sebastianem jsme hodně vyhrávali, ale tohle je úplně jiná liga. A to je mu pořád jen 26. Myslím, že se ještě bude zlepšovat.

MERCEDES

George Russell, 4. místo

Užil jsem si to! První kolo bylo trošku šílené. Měl jsem v hlavě šestou zatáčku jako předjížděcí místo proti těm na střední sadě. Věděl jsem, že na začátku budu mít výhodu, takže jsem byl rád, když se to povedlo na Piastriho. Byl jsem překvapen, jak rychle měkké odešly a měli jsme štěstí na safety cary. Bez toho by to bylo mimo body! To se může stát během sprint víkendu, kde máte limitované možnosti zjistit, jak se budou pneumatiky chovat. Nicméně, pokud bychom měli střední, byl byl pořád čtvtý. Nic jsem neztratil, nic nezískal. Bylo dobré vidět náš náskok na Ferrari. Byli jsme na stejných pneu a rychlejší. Zítra bychom měli bojovat i proti McLarenům. Bude to zajímavé z pohledu strategie, uvidíme, co zvládneme. A na závěr - Maxův titul je zasloužený. Neuvěřitelný výkon, takže gratuluji. Musíme výšit laťku, abychom ho příští rok mohli stíhat.

Lewis Hamilton, 5. místo

Byl jsem na začátku na středních pomalý. Věděl jsem, že opotřebení bude velké, závod tak pro nás zase začal. Věděl jsem, že se dostanu zpět na páté? Ne, ale doufal jsem, že to zvládnu. Snažil jsem se jet, vyhnout se potížím a pokračovat krok za krokem. Auto se neřídí lehce, ale rychlost byla dobrá. Vím, že závodní rychlost je ok, musím jen zapracovat na kvalifikacích. Zítra startujeme třetí, to je mnohem lepší než to bylo dnes. Měli bychom bojovat a udržet si tu pozici. Víme, že bude těžké udržet za námi McLareny. Jsou ale trošku vzadu, takže uděláme maximum, abychom to zvládli. Jako vždy do toho dáme vše. Gratuluji Maxovi ke třetímu titulu. Jel tuto sezónu skvěle a je to zasloužené. Bylo by skvělé s ním zítra bojovat.

Andrew Shovlin, šéfinženýr

Problém s pneumatikami nám dal extra 10 minut na trati. To bylo užitečné. Vyvážení, které jsme včera našli však Lewisovi moc nepomohlo. Dvanácté místo pro sprint. George byl spokojenější, zajel solidní kolo na čtvrté místo. Rozhodli jsme se rozdělili strategie a to nám získalo data pro měkké i střední pneumatiky. George dobře využil přilnavost a měkké pneu v úvodu. Opotřebení bylo vyšší, než jsme čekali a bylo jasné, že odejdou pneu. George odvedl úžasnou práci a udržel se čtvrtý. Lewis to měl obráceně, začátek slabší a potom to začalo jít a získal tak také maximální výsledek. Můžeme být spokojeni s naší dnešní rychlostí. Zítra startujeme druzí a třetí, to je dobrá příležitost získat další body proti Ferrari. Gratuluji také Maxovi. Letos jel neskutečně a and titul je zasloužený. Pracujeme tvrdě na tom, abychom mu příští rok život mnohem více znepříjemnili.

FERRARI

Carlos Sainz, 6. místo

Byl to zajímavý sprint. Neměl jsem žádné nové měkké gumy po kvalifikacích a tak jsem jel na použitých, což bylo náročné. Mohlo by nám to dát výhodu v zítřejším závodě, protože střední sada dnes vypadala dobře a máme set navíc oproti soupeřům, kteří je ve sprintu využili. Pokud se o měkké postaráme, mohou být dobré i ty a tak by to mělo být zajímavé.

Charles Leclerc, 13. místo

Byl to těžký sprint. Neměli jsme moc data o delších jízdách a tak jsme se rozhodli jet na měkkých a získat pár pozic na startu, potom si pozice bránit. Zvládl jsem dobrý start, zpočátku to vypadalo, že můžeme bojovat vepředu. Bohužel jsme se trápili s opotřebením víc než soupeři na středních a tak bylo šesté maximum. Dnes jsme se naučili spoustu důležitých věcí pro zítřek i když to bylo pro nás náročné, zítra se budeme snažit získat body.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Nejprve chci pogratulovat Maxovi a Red Bullu k titulu. Nám se dnes nevyplatilo rozhodnutí jet na měkké sadě. Pár safety carů pomohlo, jinak by to bylo ještě horší. Takže to bylo o limitaci škod a získali jsme pár bodů. Teď se soustředíme na hlavní závod, kde chceme získat body a víc, než dnes. Pro všechny týmy bylo dnešních 19 kol užitečných co se dat týče a využijeme to.

WILLIAMS

Alex Albon, 7, místo

Využili jsme potíží všech soupeřů a výsledkem byl bod, jenž se po penalizaci Leclerca navýšil na dva, takže jsem velmi šťastný. Zariskovali jsme s mým nastavením, zvládli jsme to, takže myslím, že to bylo o dobré strategii a troše štěstí. Zítra budeme opět startovat z dobrého místa, za předpokladu slabšího větru, jak tomu bylo ve sprintu.

Logan Sargeant, vyjetí z trati

Požadoval jsem toho příliš, když jsem v deváté zatáčce najel na obrubník - zadní část byla super lehká a nedala se zvládnout. Je to hloupá chyba, ale pozitivní je, že jsem celý víkend jezdil dobře. Tempo bylo dobré a pokud ho přeneseme do zítřejšího závodu, můžeme mít dobrou Grand Prix. To je náš plán, těším se na další šanci a na lepší startovní pozici na startovním roštu.

Dave Robson, vedoucí výkonu vozidel

Podmínky byly mezi dnešními akcemi naprosto odlišné. Odpoledne jsme se pokoušeli získat přilnavost, vyvážení a sladění pneumatik a podvozku. V důsledku toho jsme se do sprintu kvalifikovali špatně. Nicméně v chladnějším a klidnějším večeru byl vůz výrazně lepší a Alex byl schopen dosáhnout velkého pokroku, k čemuž mu rozhodně pomohla volba středně tvrdé směsi.

Logan jel na měkčí směsi a ke konci závodu by se nejspíš značně trápil, nicméně skončil předčasně ve štěrkové pasti. Je neuvěřitelné, že je teprve sobota večer a tolik se toho ještě musí odehrát. S určitými obavami ohledně chování pneumatik na obrubnících mohou nastat ještě nějaká další omezení, která zítra budeme muset dodržet. Máme k dispozici dobré sady pneumatik u obou pilotů, očekáváme příznivé podmínky, jaké byly dnes večer. U obou našich jezdců čekáme boj o body. Celý tým dnes pracoval dobře. Bylo by snadné, aby po našem "výkonu v rozstřelu" padaly hlavy, ale všichni pokračovali v plné práci a na sprint se důkladně připravili. Práce se vyplatila, máme první body ve sprintu.

Zcela nakonec gratuluji Maxovi a celému týmu Red Bull Racing k zisku titulu. V této sezóně nastavili laťku hodně vysoko a nadále ji tam udržují.

ALFA ROMEO

Valtteri Bottas, 11. místo

Byl to zajímavý den, zjistil jsem, že závodní tempo je slušné, což nám umožnilo bojovat se soupeři kolem nás. Přestože jsem se nedostal do TOP 8, na trati jsem získal pár pozic, což mi před zítřejším závodem dodalo sebevědomí. Na středních pneumatikách jsem se cítil dobře, protože se zdálo, že ty měkké hodně rychle odcházejí. Bohužel mám dojem, že poslední SC byl na trati zbytečně déle, takže jsem pro závěrečné fáze sprintu nemohl nic vymyslet. Zítra startuji z lepší pozice v první desítce, takže doufám, že můžeme vycházet z dnešního tempa a šance na zisk bodovaného umístění bude realističtější.

Guanyu Zhou, 15. místo

Byl to rušný závod a byl jsem pořád v akci. Trpěl jsem menší přilnavostí, ale moje rychlost na žlutých pneumatikách byla docela dobrá a dokázal jsem se přiblížit Strollovi. Když vyjel naposledy SC, pokusili jsme se hodit si kostkami a rozdělit mezi mě a Valtteriho strategii. Nefungovalo to, degradace měkkých pneu byla opravdu velká. Celkově jsme se před zítřkem dost poučili, start z posledního místa bude dost náročný, ale mohu se posouvat jen vpřed. Vím, co je třeba dělat: předjíždění není snadné, zejména pokud se vytvoří DRS vláčky, ale pokud budu mít před sebou volnou trať, budu moci využít rychlosti k zisku nějakých pozic.

Alessandro Alunni Bravi, zástupce týmu

Dnes večer byly rozumným cílem bodované příčky a měli jsme reálnou šanci aspoň jeden získat. Bohužel ztráta pozice ve prospěch Albona hned po posledním restartu způsobila, že se Valtteri nikdy nedostal do pozice, aby mohl zaútočit na Gaslyho a Alonsa, kteří před ním jeli na měkké směsi. Výsledek zanechal hořkou pachuť v ústech, protože výkon jsme podali dobrý. Volba začít na středně tvrdé směsi byla správná, jak jsme v průběhu závodu zjistili - tušili jsme, že při restartech budeme poněkud zranitelní, ale celkově to bylo nejlepší řešení. U Zhoua jsme na konci závodu zkusili nasadit měkké pneu, aby zkusil předjet piloty před sebou, zastávka v boxech byla hodně dobrá, ale ani tato volba nám nepomohla přiblížit se Valtterimu a předjet Magnussena a Strolla.

Dnes večer jsme nedokázali přetavit naši rychlost v body, ale před zítřkem máme jistotu. Závodní výkon musí být perfektní a musíme být od samého začátku agresivní, zejména v případě Valtteriho v první desítce. Víme, že degradace pneumatik bude v závodě zásadním faktorem; uvidíme, jak se FIA a Pirelli rozhodnou, pokud jde o použití pneu a zastávky, protože to může mít velký dopad na naši strategii. Ale chceme zkusit vrátit Zhoua do hry a maximalizovat Valtteriho šance.

ALPHATAURI

Juki Cunoda, 12. místo

Nebyl to nejjednodušší den, ale tak to zkrátka v sobotních sprintech je. Omlouvám se týmu za překročení limitů trati a za radiovou komunikaci v SG1. Během shootoutu se nám nepodařilo maximalizovat výkon, tak jsem byl dost frustrovaný. Závodní sprint byl zejména v prvním kole hodně obtížný, zejména kvůli větru, ale soustředili jsme se na sběr dat, péči o auto a abychom dovezli auto v pořádku do cíle. Pro zítřek jsme se poučili v mnoha směrem a začínáme blízko bodů, takže znovu se soustředíme a pokusíme se vytěžit z vozu maximum. Traťové limity jsou problémem a práce s pneumatikami bude složitá, ale máme pár trumfů v kapse, takže doufám v jejich zúročení a zisk bodů.

Liam Lawson, vyjetí z trati

V SG1 jsem dnes byl rychlý, ale bohužel jsem v posledním kole udělal chybu, porušil traťový limit a čas mi byl smazán. Týmu se omlouvám, protože odvedl opravdu obrovskou práci a oproti včerejšku udělal krok kupředu. V prvním kole byl největším problémem písek. Špatně jsem odstartoval ze špinavé poloviny trati, ale první zatáčku jsem zvládl dobře a získal nějaké pozice. V druhé zatáčce stačila chvilička a ztratil jsem kontrolu nad zadní částí. Kvůli týmu mě to nesmírně mrzí, protože po všem, k čemu v závodě došlo, jsme možná mohli získat nějaké body, ale moje chyba tuto šanci zhatila. Auto se zdá být v pořádku a pro zítřek mám poučení z dnešní situace. degradace pneumatik je poměrně značná, takže zítra to bude dlouhý a těžký závod - dnes večer prověřím data a zítra je určitě použiji.

Giullaume Dezoteux, vedoucí výkonu vozidel

Dnešek jsme zahájili netradičně - dodatečným desetiminutovým "seznamovacím sezením", jehož cílem bylo seznámení s novým rozvržením trati. Okruh doznal změn v zatáčkách 12 a 13, byl snížen obrubník, aby nedocházelo k poškození pneumatik. Oba piloti se s touto změnou seznámili a bylo jasné, že hlavní výzvou bude setrvat řádně v limitu trati.

Sprint pro Liama netrval dlouho. Jeho start nebyl bůhvíjaký, ale v první zatáčce získal pozice zpět a držel dobrou vnitřní stopu. Při nájezdu do zatáčky 2 se dostal na vnější okraj, velmi špinavý a v kombinaci s větrem v zádech ztratil vládu nad vozem. Jukiho závod se zdál být hodně pozitivní, střední pneumatika se chovala lépe než měkká. Dva SC jezdcům na červené směsi pomohly dostat se do cíle, my jsme se nedokázali přes mnohé dostat. Samozřejmě jsme výsledkem sprintu zklamaní, ale posbírali jsme pro zítřejší závod velmi užitečná data. Nyní přezkoumáváme různé strategie a těšíme se na dramatický závod na této kluzké trati.

HAAS

Kevin Magnussen, 14. místo

Myslím, že přejít během posledního SC na měkkou směs bylo dobro rozhodnutí. Přilnavost byla mnohem lepší a já si to skutečně užíval. Povedlo se to ještě dvěma vozům přede mnou - moc starostí jsem si nedělal, protože jsem jel v balíku a myslel, že se posunou nahoru a já s nimi. Jenže jim se to nepovedlo, musel jsem s nimi bojovat a než jsem je předjel, ztratil jsem mnoho času. Bylo zkrátka nutné předjíždět, zkusili jsme to, tak je to nutné brát.

Nico Hülkenberg, odstoupil po kolizi

Byla to škoda, protože na středně tvrdé směsi jsem mohl ze závod dost vytěžit. Jak jste mohli ke konci vidět, všichni na žlutých pneumatikách byli hodně ambiciózní, drali se dopředu a já měl dobrou pozici. Mohl jsem útočit i na Ocona, zezadu přijel Pérez a byl rychlý, dostal jsem se do mixu a zaregistroval jsem ho opravdu pozdě, protože jsem se soustředil na Ocona, a ten pravděpodobně neviděl, že na druhé straně není dost místa. Je to pro nás špatné, protože dnes jsem mohl získat nějaké body - jsem velmi zklamaný, dnes jsme měli šanci.

Günther Steiner, šéf týmu

Nico byl opravdu výborný, dokud jeho závod neskončil mezi dvěma zoufalci. Neudělal žádnou chybu, ocitl se uprostřed a nedalo se nic dělat. Bojovali mezi sebou a Nico byl v nevhodnou dobu na špatném místě. Byli jsme na tom dobře, na středních pneumatikách jsme mohli útočit na body. Bohužel, štěstí nám dnes nepřálo.

Další prohlášení budeme postupně doplňovat.