GP KATAR: Čerstvě trojnásobný šampion ve sprintu nestačil na vycházející hvězdu Piastriho

Do sprintu, v němž se teplota zastavila téměř na 32°C a trať byla o tři stupně teplejší, se startovní pole rozdělilo na dvě nestejné skupiny: ta větší nasadila středně tvrdou směs, Russell, Sainz jr., Leclerc, Alonso, Ocon, Gasly, Stroll a Sargeant šli do většího rizika a nazuli nejměkčí pneumatiky. Predikce Pirelli byly v tomto směru celkem zavádějící a zkušenosti týmů s jediným tréninkem vlastně také.

Start vyšel Piastrimu a obhájil své první místo, ovšem Verstappen se vůbec dobře neodpíchl a propadl se až na páté místo - naopak obě Ferrari se v první zatáčce bravurně protáhly na třetí resp. čtvrté místo a Sainz jr. si troufal i na Russella, ale neúspěšně. Závodit se však záhy přestalo, protože ve druhé zatáčce se smýkla AlphaTauri Liama Lawsona a nováček skončil ve štěrku. Na trať tak poprvé vyrazil Bernd Mayländer ve svém Aston Martinu a komisaři se rychle snažili Australanův vůz odklidit.

Restart na začátku 3. kola absolvovalo startovní pole v pořadí Piastri, Russell, Sainz jr., Leclerc, Verstappen, Norris, Alonso, Ocon, Hülkenberg, Pérez, Gasly, Hamilton, Stroll, Bottas, Zhou, Magnussen, Albon a Cunoda. Ještě v jeho průběhu se Russell dokázal přehoupnout přes Piastriho, jenže záhy se na trati opět žlutilo a safety car vyrazil na druhou projížďku po trati Losail. Důvodem byl nedobrovolný výlet Logana Sargeanta do kačírku v zatáčce 9, opět bez cizího přičinění. Tentokrát se čekalo na začátek kola s číslem 7 a tentokrát měla smečka na trati podobu následující: Russell, Piastri, Sainz jr., Leclerc, Verstappen, Norris, Ocon, Alonso, Hülkenberg, Gasly, Pérez, Hamilton, Stroll, Bottas, Zhou, Magnussen, Albon a Cunoda.

Po restartu si Verstappen v klidu podal Leclerca (9. kolo) a Sainze jr. (10.), potom přišla změna na čele: v nájezdu do 11. kola na rovince a s využitím DRS se Piastri přehnal kolem Russella (a hned nato Norris vyšachoval Leclerca) - a vzápětí se opět zpomalilo. Důvodem byl trojboj Ocon, Hülkenberg, Pérez - prvně jmenovaný vybojoval pozici na Nicovi, ale možná chvilková ztráta koncentrace znamenala, že zavadil pravým zadním kolem o levé přední Haasu. Hülkenberg v tom byl zcela nevinně, držel se uprostřed trati, protože napravo byl Pérez. Po kontaktu neovladatelná Alpine smetla z trati druhý Red Bull a tím bylo o titulu de facto rozhodnuto. V kačírku skončili Francouz s Mexičanem, německý pilot se s poškozeným spoilerem dobelhal do depa, aby tam definitivně skončil.

Potřetí tedy vyjel SC a když Mayländer opět zamířil do boxů, měli před sebou piloti posledních pět kol - nájezd do 15. okruhu se odehrál v pořadí Piastri, Russell, Verstappen, Sainz jr., Norris, Leclerc, Alonso, Hamilton, Gasly, Bottas, Albon, Cunoda, Stroll, Zhou a Magnussen. Během této fáze Russell naříkal nad rozhodnutím zvolit červené pneumatiky a prorokoval, že závod je ztracen. Tým však rezolutně zamítl případnou zastávku, protože by to byl konec s dobrým umístěním. Bylo ovšem jasné, že piloti na středně tvrdých své soupeře na měkké směsi vymažou, a to se také dělo. Leclerc sice v 15. kole dokázal zdolat Norrise, ale záhy se karta začala obracet: Verstappen v 16. okruhu předjel bez potíží Russella, Norris o kolo později postupně poskočil před obě Ferrari a v posledním kole vyřadil z virtuálních stupňů vítězů i houževnatě bojující Georgeův Mercedes. Aby to Stříbrným šípům nebylo tak líto, o to se postaral Hamilton, jenž v závěrečných kolech letěl: v 17. mu k zisku pozice pomohl probrzděním Gasly, o kolo později za ním zůstal Alonso a v posledním už mu nedokázal vzdorovat ani jeden vůz Ferrari.

Alonso sice srdnatě bojoval, ale i on doplatil na měkkou směs. O to větší radost měl velmi nenápadný, ale systematicky postupující Albon, aby v posledním kole připravil Fernanda i o bod útěchy. Verstappen možná chtěl svou korunovaci oslavit i sprinterským "zlatem", ale nejspíš na pokyn týmu jeho rozdíl od Piastriho zůstal na dvou vteřinách. V cíli ho však čekal už třetí mistrovský titul.

GP Kataru (Losail International Circuit) 1. Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 35:01,297 2. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing + 1,871 3. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team + 8,497 4. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team + 11,036 5. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team + 17,314 6. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari + 18,806 7. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari + 19,860 8. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing + 19,864 9. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco Cognizant + 21,180 10. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team + 21,742 11. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team Stake + 22,208 12. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri + 22,863 13. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant + 24,523 14. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team + 24,970 15. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team Stake + 26,868 16. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team následek kollize 17. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team kolize 18. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing kolize 19. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing vyjetí z trati 20. 40 Liam LAWSON nzl Scuderia AlphaTauri vyjetí z trati Nejrychlejší kolo: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull RB19

Red Bull RBPTH001 1:25,604

