Nové spojení na obzoru? McLaren může být součástí jednoho comebacku v F1

Nedávno proběhla motoristickým tiskem zpráva, že McLaren sídlící ve Wokingu končí dlouhodobou dohodu, jejíž součástí bylo používání aerodynamického tunelu Toyoty v Kolíně nad Rýnem z důvodu zahájení vlastního programu. Jenže namísto definitivního ukončení spolupráce se zdá být efekt zcela opačný - jejich vzájemné vztahy se nadále vyvíjí. Chcete důkaz? Před GP Japonska tiskové oddělení McLarenu oznámilo, že Ryo Hirakawa, jenž hájí barvy Toyota Gazoo Racing ve Světovém šampionátu Endurance a japonském mistrovství Super Formule, byl zařazen na list rezervních pilotů McLarenu pro rok 2024.

Zajímavé na celé věci je, že Hirakawa doposud nebyl v hledáčku žádného týmu F1, což by mohlo naznačovat jasnou podporu v případném návratu japonské automobilky do F1. Tuto variantu naznačil i Akio Toyoda, předseda Toyota Motor Corporation, když se v již zmíněné japonské Grand Prix objevil v čele delegace v boxech McLarenu a podpořil rostoucí zájem firmy o F1. Pochopitelně se okamžitě vynořily spekulace, že Toyota by se mohla stát smluvním partnerem stáje z Wokingu v oblasti pohonných jednotek.

Inženýr Andrea Stella přebírá větší kompetence | foto: McLaren

"Když jsme zahájili program rozvoje nadějných pilotů, klepalo nám na dveře plno zájemců. Aktivně talenty vyhledáváme, ale máme zájem i o další piloty, kteří by se do programu zapojili. V tomto směru požíváme značné důvěryhodnosti. Proto nás velmi potěšilo, že Ryo a Toyota projevili zájem, nabídku jsme důkladně zvážili a řekli jsme si, že ho do našeho programu zařadíme. Bude to dobré nejen pro samotného pilota. Chceme také zjistit, jak se vypořádáme s výkony nadějí a jejich rozvojem. Potřebujeme si rozšířit naše obzory," vysvětluje záměry McLarenu jeho šéf Andrea Stella.

Je vcelku pochopitelné, že automobilka, která oficiálně jako tým působila v F1 v letech 2002-2009 (a poté se ještě spekulovalo, že by se tým transformoval do stáje Srba Zorana Stefanoviće), nehodlá prozatím nijak zásadně odkrývat karty. Potvrdil to i Kazuki Nakajima, poradce týmu Toyota Gazoo Racing svou odpovědí na otázku, zda dohoda s Hirakawou není prvním krokem zpět do F1: "Prozatím rozhodně ne. Dohoda se týká čistě pilota a jeho podpory. V tuto chvíli to s případným návratem nemá opravdu nic společného. Samozřejmě jsem si vědom, že náš krok vyvolá spoustu myšlenek a následných »zaručených« zpráv. Opakuji, prozatím jeho angažmá nemá s jakýmkoli návratem nic společného. Ale v budoucnu? To nemůžeme nikdy vědět dopředu," přilévá olej do ohně dohadů Nakajima.