PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci: Verstappena se pokusím předjet, říká Piastri

Red Bull

Max Verstappen, 1. místo

Nejprve chci moc poděkovat všem fanouškům, kteří nás celý víkend podporovali. Všichni jsou tu z F1 nadšení. Byl to zatím neuvěřitelný víkend. Zvlášť v kvalifikaci, kdy jsem na to šlápl a jel na limitu, byl to dobrý pocit. V Singapuru jsme měli špatný víkend, ale už z příprav jsme tušili, že tohle bude dobrý okruh a víkend. Nikdy nevíte, jak to bude doopravdy, ale už od prvního kola to bylo dobré. Snažíme se najít drobná zlepšení a být to na pole position je fantastické.

Christian Horner, šéf týmu

Myslím, že jsme dnes byli svědky něčeho speciálního. To poslední kolo, když se na to podíváte, jen koukněte na pátou zatáčku, ten první sektor zajel neskutečně. Maxův inženýr ho začal hecovat před posledním kolem a ať na to šlápne a já jen řekl, že bych rád vidět všechna čtyři kola na autě po konci kvalifikace. První jízda vypadala dost dobře, stačilo to, ale on to rozjel ještě víc. Dnes byly všechny jeho kola neskutečné. Úžasný výkon.

McLaren

Oscar Piastri, 2. místo

První kolo bylo opravdu solidní a byl jsem moc spokojen. První šikana mohla být lepší, ale jinak to byla dobrá práce. Druhé kolo jsem zajel první sektor dobře a ty další dva už se tak moc nepovedly. Ale být druhý, za to jsem moc rád, byl to zatím pro tým dobrý víkend. Máme pár novinek, auto je rychlé a mysleli jsme, že tu budeme mít slušnou šanci. Ale i tak to musíte zrealizovat a tak jsem rád za tento týmový výsledek. Moc rád. Je to po delší době poprvé, kdy budu startovat z první řady, bude to bezva. Přede mnou je jen jedno auto a já se ho pokusím předjet, zkusím to.

Lando Norris, 3. místo

Byl to pro nás dobrý den. Jako tým druhé a třetí místo. Oscar a jako obvykle i Max odvedli skvělou práci. Se svým kolem jsem byl spokojen. Náročné to bylo, není to lehký okruh na zajetí perfektního kola. Je to tu hodně rychlé. Nejmenší chybička udělá velký rozdíl. Jsem spokojen, byl to dobrý den a jsme pro zítřek v dobré pozici. Doufáme v dobrý výsledek, ale bude to těžké, Max si tu vede velmi dobře, Red Bull vždycky odvádí dobrou práci, takže musíme udělat maximum, abychom jim znepříjemnili život a abychom měli dobrý závod.

Zak Brown, šéf týmu

To byl silný výkon. Byli jsme na tom dobře po celý víkend, Oscar a Lando jezdí skvěle. Rozhodně dostávají z auta, které jsme jim v McLarenu dali, maximum. Je to rychlé a musíme se dál snažit a uvidíme, jestli toho Maxe dostaneme. Tým v továrně tvrdě pracoval a byli si jistí, že to přinese výsledky. Ale jsme vždy opatrně optimističtí od zatáčku roku. Klobouk dolů před týmem, odvádějí fantastickou práci.

Mercedes

Lewis Hamilton, 7. místo

Včera to nebyl dobrý den, každý víkend máme jeden z těch tří dnů minimálně jeden špatný. Vyvážení nebylo dobré, udělali jsme nějaké změny a zapracovali na tom, auto se chovalo lépe a já se cítil mnohem jistější. Potom v kvalifikaci jsem do toho však vše, ale těch sedm desetin, co jsme ztráceli v prvním sektoru, to je všechno zadní část. Naše auto má dost vepředu, ale ne dost, jak bychom potřebovali, vzadu. Takže jsme ztráceli a pro mě to je na sto procent konceptem vozu a musíme se ujistit, že to do příštího roku změníme, což snad uděláme. Dal jsem do toho vše, co jsem mohl a se svými koly jsem byl spokojen, jen nebyly tak rychlé v porovnání s ostatními.

George Russell, 8. místo

Je to odraz toho, jak na tom jsme na takovýchto okruzích. Když je tam kontrast zatáček, rychlé a pomalejší, trápíme se všude. Zatímco pokud má okruh jeden typ zatáček, jak jsme viděli minulý týden v Singapuru, zvládneme to dobře a přítlak funguje. Není to překvapení, ale je to trošku šok i tak, nicméně když to vezmete rozumem, je to podle očekávání.

Williams

Alex Albon, 13. místo

Kdyby byla trať o deset stupňů chladnější, myslím, že bych se do Q3 dostal, ale je to obtížný víkend, pořád jsme byli vzadu, takže dostat se na tu pozici, které jsem dosáhl, je podle mě maximum, co jsem mohl z této kvalifikace vytěžit. Když jsme sem přijeli, čekal jsem, že budeme o něco výše, ale vzhledem k průběhu pátku a jak malé rozdíly tu zaznamenáváme jde o úspěch a jsem se svým kvalifikačním kolem spokojen. Degradace je masivní, povrch velmi drsný a je tu teplo, takže zítra čekám dlouhý a obtížný závod. Klíčem bude práce s pneumatikami a důsledná kontrola. Bude to hodně těsné.

Logan Sargeant, 20. místo po nehodě

Až do té bouračky to bylo všechno dobré. Auto jelo výborně a měl jsem zajímavé předpoklady. V posledním sektoru jsem se potýkal s vysokou teplotou v zadní části - při výjezdu ze šikany mi ustřelila, možná jsem byl také při větru v zádech moc agresivní. Výjezd na trávu je pak katastrofou, jakmile jsem byl koly na ní, nemohl jsem nic dělat. Je to zklamání, takhle jsem si kvalifikaci nepředstavoval. Vím, že tým má před sebou těžkou práci, aby dal můj vůz dohromady pro závod, chci jejich přístup ocenit. Hodím vše za hlavu a soustředím se na neděli.

Dave Robson, vedoucí výkonu vozidel

Je to den se smíšenými pocity. V třetím tréninku jsme zkoušeli různé způsoby, ale nedopadly podle našeho očekávání. Pro kvalifikaci jsme provedli změny a výsledkem byl lepší výkon. Bohužel Logan při výjezdu z poslední zatáčky ztratil vládu nad vozem, dostal se na trávu a skončil ve zdi. Na tomto okruhu i malá chyba v zatáčce mívá velké následky, pro Logana teď musíme celý vůz přestavět. Tým k tomu přistoupí jako obvykle, s nadšením a obětavostí, zítra by měl mít auto k dispozici.

Alex si rychle zvykl na změny provedené po posledním tréninku a proto zajel dobrou kvalifikaci. Na konci Q1 po škrtnutém čase byl pod tlakem, ale zajel velmi dobré kolo. Připomínalo jeho výkon v Q1 na Silverstone, je to důkaz jeho mentální síly a jezdeckých schopností. V Q2 na volné trati byl rovněž rychlý a časy v prvních dvou sektorech nadějné, ale v závěrečné šikaně ztratil - skončit 0,030 vteřiny od 11. místa je možná důvod k rozladění, ale odstupy tu jsou minimální a netýkají se jen nás. Pro zítřejší závod máme na výběr nové pneumatiky, takže se během závodu pokusíme dostat na body.

Alfa Romeo

Valtteri Bottas, 16. místo

Nepodařilo se nám maximalizovat potenciál našeho vozu a to je nepochybně zklamání, protože z hlediska mého pocitu i rychlostně ve všech trénincích vypadal velmi dobře. Červená vlajka zhatila mé první rychlé kolo. To druhé bylo vlastně docela čisté, nějaký provoz byl jen v prvním sektoru, ale ve srovnání s mými přímými konkurenty jsem nakonec z Q1 vypadl o pár setin. Přes noc vše prověříme a pokusíme se zjistit konkrétní příčinu, abychom zítra byli v lepší formě. Naše dlouhodobá rychlost je slibná, takže si myslím, že je šance na trati získat nějakou pozici zpět.

Guanyu Zhou, 19. místo

Vůz se chová dobře, i když jsme dnes o nějakou rychlost přišli. Bohužel když jsem měl Q2 na dosah, byl jsem v zatáčce 9 zablokován a to nakonec šanci na postup zhatilo. Z mé strany byla Q1 hodně chaotická, ale dle mého dojmu pozice, na níž budu stát, rozhodně neodpovídá možnostem, jaké jsme doposud prokázali. Potenciálně jsme se mohli v odrazu tréninků dostat do Q3. Dnes to nebyl náš den, ale přestože bude start z konce pole obtížnější, hodlám ze sebe vydat vše, abych předvedl atraktivní souboje a probojoval se na vyšší příčky.

Alessandro Alunni Bravi, zástupce týmu

Čelili jsme další obtížné kvalifikaci, kdy se naše vozy nedostaly z Q1. Po třetím tréninku byla naše očekávání podstatně vyšší, protože pokroky od pátku byly zřejmé, zvlášť oproti našim konkurentům. U obou pilotů byla poslední rychlá kola ovlivněna provozem na trati. Nechceme ale hledat výmluvy, místo toho provedeme analýzu naší práce, abychom zjistili způsob, jak využít potenciálu z tréninku v kvalifikaci. Zítra nás čeká náročný závod, musíme udělat vše pro zisk bodů. Tempo se jeví jako slušné a s přihlédnutím k velmi těsným odstupům mohl jakýkoli faktor, i ten nejmenší, znamenat rozdíl mezi Q1, Q2 i Q3. Je třeba se nyní semknout jako tým, otočit dnešní stránku a připravit se na zlepšení nejen zítra, ale i v dalších kvalifikacích.