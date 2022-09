PROHLÁŠENÍ po závodě v oranžovém "pekle"

RED BULL

Max Verstappen, 1. místo

Nebyl to jednoznačný závod a museli jsme na to šlapat, byl tu safety car, virtuální safety car, udělali jsme správná rozhodnutí. Vždycky tam je otazník, ale vyšlo to velmi dobře. Jakmile jsme přezuli na měkké, opět jsem měl skvělou rychlost. To předjetí po restartu jsme si načasovali velmi dobře, při výjezdu z poslední zatáčky a nakonec jsme se dostali dopředu. Je to neskutečné tu opět vyhrát. Zvítězit v domácí velké ceně je velké. A letos jsem na to musel makat ještě víc. Neuvěřitelný víkend a jsem moc rád, že máme závod v Nizozemí zpět v kalendáři. Ti fanoušci, je to neskutečné.

MERCEDES

George Russell, 2. místo

Co se předjetí Lewise týče, rádi to necháváme hodně těsné, víte jak, vždycky. Jako tým jsme dnes ukázali neskutečnou rychlost. Vím, že výsledek nakonec není úplně to, v co jsme doufali, ale dává nám to sebejistotu a naději ve snahách jít kupředu.

Toto Wolff, šéf týmu

Nejprve... Lewis byl vepředu, takže s tím zajetím do boxů byl problém. Můžete udělat dvě věci. Zajet s Lewisem vyměnit pneumatiky a ztratit pozici na trati proti Verstappenovi a nechat George venku. Je to špatné. Nebo můžete zajet s oběma jezdci do boxů - to je taky špatné. Takže to stálo za to zariskovat. Bohužel to nevyšlo. Neměl jsem slov, co se dělo. Cunoda vyjel s problémem z boxů, potom musel zastavit a byl z toho virtuální safety car. Myslím, že máme nastavena pravidla - někdy vám hrají do karet a jindy naopak ne. Jakmile se těch pravidel držíme, je to závodění. Myslím, že rozhodnutí závodního ředitelství byla správná, ale jde o to auto, které to způsobilo a které už tam nemělo co dělat.

FERRARI

Charles Leclec, 3. místo

Abych pravdu řekl, získat víc bylo velmi náročné. Měli jsme trošku smůlu s načasováním virtuálního safety caru. Nevím, jestli by to ale něco změnilo. Max byl dnes příliš rychlý. A potom tu byl Mercedes, který na tvrdé sadě létal. My jsme se s tvrdými trošku trápili, takže se na to musíme podívat.

Další prohlášení budeme postupně doplňovat.