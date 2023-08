Mokrý třetí trénink zvládl nejlépe Verstappen. V akci byly červené vlajky

Včerejší předpověď počasí se vyplnila a v Holandsku prakticky od začátku třetího tréninku intenzivně pršelo. Přesto zkusili někteří piloti zajet měřená kola. Jenže podmínky byly opravdu náročné, Alonso, Pérez a Verstappen ještě své monoposty ukočírovali, Kevin Magnussen však už ne. Jeho Haas skončil v bariéře, což vyvolalo červené vlajky.

Po odklizení Dánova vozu začalo pršet ještě výrazněji, i přesto se ale někteří jezdci vydali na trať. Například Verstappen nebo Leclerc. Chvíli poté havaroval Zhou, jehož incident zapříčinil další červenou vlajku.

🚩 RED FLAG 🚩



We go red again - this time Zhou beaches himself in the gravel just before the final corner#DutchGP #F1 pic.twitter.com/RXAqlVnydS