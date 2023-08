Z prvního místa odstartuje v neděli Verstappen. Životní výkon Albona

Q1 přinesla přechodné podmínky. Řada jezdců si stěžovala na nedostatek přilnavosti, byl mezi nimi i Max Verstappen, který v první zatáčce vycestoval mimo trať. Nešlo však jen o něj. Chyb se v prvních kolech dopustili také Hulkenberg nebo Albon. S přibývajícím časem se však podmínky zlepšovaly a časy zrychlovaly. Z Q1 se nakonec neprobojovali, Zhou, Bottas, Ocon, Magnussen a Lawson.

Ve druhém kvalifikačním segmentu se počasí dále zlepšovalo a trať osychala. Překvapily Williamsy, Albon zajel třetí nejrychlejší čas, Sargeant byl desátý, takže oba tmavě modré vozy otevřely bránu do Q3. Kdo naopak zůstal úvezně v Q2 byli Stroll, Gasly, Hamilton, Cunoda a Hulkenberg. Zejména pro Hamiltona je to velké zklamání, protože sedminásobný šampion si věřil na boj s Red Bullem a McLarenem.

Leclerc skidded off onto the grass and took a fairly hefty hit to the barriers 💥



