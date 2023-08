Směšný trest pro Red Bull ohrožuje F1, varuje Ferrari a upozorňuje na chladný kalkul soupeře

Úřadující šampioni byli loni potrestáni za překročení tehdejšího rozpočtového stropu (145 mil. dolarů) pokutou ve výšil 7 mil. dolarů (155 mil. Kč) a snížením času pro aerodynamické testování o 10 procent. Podle soupeřů šlo nicméně o velmi mírný trest, k jeho hodnocení se nyní přidal Vasseur.

"Taková penalizace opravdu není tvrdá. Pokud by k tomu došlo znovu, měl by být takový trest mnohem tvrdší. Nesmíte zapomenout na to, že technická výhoda se přetaví ve výhodu sportovní. Proto by penalizace také měla být sportovní, a ne pokuta," popisuje.

Na výkonnosti Red Bullu trest není nikterak znát, stáj letošnímu šampionátu dominuje a překonává jeden historický rekord za druhým, zatímco soupeři se jí snaží marně dohnat. Do letní přestávky nasbírala už 503 bodů, druhý Mercedes jich má na kontě sotva polovinu (247), třetí Aston Martin 196 a čtvrté Ferrari 191.

Max Verstappen pohodlně kráčí za dalším titulem | foto: Red Bull Content Pool

"Když ve fotbale zahrajete rukou, následuje penalta... nedají vám žádnou mimosportovní penalizaci. Snížení času v aerodynamickém tunelu o 10 procent je velkým vtipem. Většinu práce už do té doby zvládli," pokračuje Vasseur.

"Pětiprocentní porušení není drobnost, je to velká věc. Když máte rozpočet 135 mil. dolarů, 80 mil. dolarů z něj jde na personál, 20 mil. dolarů na závodní náklady, materiál, brzdy atd. Postavit čtyři šasi na počátku sezóny stojí 20 mil. dolarů. To už jste na přibližně 120 - 125 mil. dolarů, což platí pro všechny zhruba stejně. Na vývoj vám tedy zůstává 10 mil. dolarů," vypočítává šéf Ferrari.

"Když svůj rozpočet překročíte o několik milionů, pak byste se neměli dívat na celkových 135 mil. dolarů, jak už bylo řečeno. Neměli bychom to kolektivně zametat pod koberec, protože potom riskujete, že se o tom bude u stolu hovořit," varuje 55letý Francouz.

Frederic Vasseur považuje trest pro Red Bull za velký vtip | foto: Alfa Romeo

Poté se tvrdě pouští do Red Bullu, který pravidla porušil záměrně: "Mezi nevinnou chybou a volbou je velký rozdíl. Něco jako když někdo udělá chybu ve svém daňovém přiznání versus společnost, která něco zařídí tak, aby se vyhnula placení daní v daňovém ráji."

"Musíme být tvrdí: tohle je o budoucnosti rozpočtových stropů! Jinak všichni budou dělat totéž. Pak si uděláte místo v rozpočtu pro zaplacení pokuty a řeknete amen. Velcí konstruktéři si to všechno mohou dovolit," varuje Vasseur.