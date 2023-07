PROHLÁŠENÍ: "V Eau Rouge nechcete, aby se něco pokazilo," říká vítězný Verstappen

RED BULL

Max Verstappen, 1. místo

Vyhrát ze šestého místa je něco nového, věděl jsem, že máme dobré auto a bylo to jen o tom přežít první zatáčku. Viděl jsem, že je to těsné a tak jsem se tomu snažil vyhnout a vyšlo to. Od té doby jsme udělali správná rozhodnutí a předjetí. Trošku jsem se sekl v provozu a DRS na startu, ale potom už jsem si mohl jet svou rychlostí. A opět jsem si to hodně užil. Po tom varování jsem zpomalil a podívali jsme se na čísla, nechcete, aby vám odešly pneumatiky a zbytečně riskovat, a dařilo se nám to. V Eau Rouge opravdu nechcete, aby se něco pokazilo. Během deště to bylo náročné, protože jste viděli kapky, ale jak moc prší jste nevěděli a tak jsem v jednu chvíli vyjel mimo. Naštěstí se nic nestalo, ale v té zatáčce nechcete, aby se něco stalo.

Sergio Pérez, 2. místo

Pro tým to byl dobrý závod. Měli jsme dobrý start a zvládl jsem předjel Charlese, což byl dnes jedním z cílů. Potom už jsem si jel po svém a max jel ve druhém stintu velmi rychle. Tam jsem nemohl nic udělat. A od té doby už to bylo jen o tom dojet a nepoškodit moc vůz. Byla to náročná cesta, ale dnes jsme to překonali a získali pro tým dost bodů. Opravdu nyní potřebuji letní pauzu. Bylo to pár intenzivních závodů a těším se, že se vrátím silnější.

Christian Horner, šéf týmu

Je to neskutečná půlka sezóny. Je to týmová práce a každý dělá svou část. To tým dělá a je neskutečné, že jsme během dvanácti závodů a před letní pauzou neporaženi. Takto musíme dál pokračovat. Všichni si zaslouží pauzu. V Zandvoortu to bude šílené a i Monza je důležitý závod. Chceme si tu formu udržet a bereme to závod po závodě. Je skvělé získat další double. Nikdy jsem nesnil o tom, že bychom se do této chvíle dostali bez porážky. To se nikdy nepodařilo a po létě uvidíme, zda si tuto fantastickou formu udržíme a jak dlouho to zvládneme. Vyhráli jsme 20 z posledních 21 závodů, neskutečné. Asi to není u fanoušků populární, protože je to předvídatelné, ale my se jen snažíme získat maximum je to pro nás speciální a historický moment. 1988, to je rok, kdy se něco podobného stalo a že se nám podaří to prolomit, o tom jsme nikdy ani nesnili.

FERRARI

Charles Leclerc, 3. místo

Měli jsme pozitivní víkend co se rychlosti týče. Závod byl z mé strany dobrý, ale škoda Carlose, protože rychlost jsme měli dobrou. Pokud se podíváte na Red Bull, máme stále kus práce před sebou co se rychlosti týče, protože opotřebení a tak jsou prostře před námi. Řekli mi, že mám šetřit palivo, ke konci jsem se tak trošku trápil. Ale rychlosti jsme měli a udržel jsem za sebou Lewise. Potom jsem zajel do boxů a zkusil nejrychlejší kolo a to mi trošku ulehčilo život.

Carlos Sainz, nedokončil

Útočil jsem na Lewise a předjel jsem ho v první zatáčce, myslím, že jsem to zvládl a najednou do mě někdo zezadu narazil, Oscar. Opravdu jsem nečekal, že si vybere vnitřek. Podle mého... Ve Spa už závodím nějakých sedm osm let a všichni, kdo se pokusili o to samé vnitřkem dopadli špatně, byla z toho kolize. Tak to běžně bývá. Možná to chce zkušenosti. Nečekal jsem ho tam. V jednu chvíli jsem ho viděl v zrcátku, že byl skoro na zdi, ale já se soustředil na souboj s Lewisem. Nepromeškal jsem vrchol zatáčky nebo tak, útočil jsem a Oskar atakoval mě a bylo podle mě příliš optimistické. Závodní incident, ale něco takového ve Spa nikdy nefungovalo, byl za mnou, zkusil to zezadu...

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Jsme spokojeni s pódiem, je zasloužené a je pěkné tak ukončit část sezóny před letní pauzou. Krom toho tu bylo pár další pozitiv. Rychlost byla dobrá, na všech pneumatikách. Strategie byla správná a zastávky vyšly. Celkově si tak myslím, že jsme udělali pokrok a musíme pokračovat odtud, až se vrátíme na trať, protože jen tak může být naším cílem porazit nejbližší soupeře. Je škoda Carlose, protože mohl mít dobrý výsledek vzhledem k rychlosti, kterou měl podobnou jako Charles. První zatáčka je tu často náročná a na startu jsou závodní incidenty vždycky možné a to se dnes stalo. Nechali jsme ho na trati než začalo pršet, doufali jsme v červenou vlajku, což by znamenalo šanci, ale bylo jasné, že to se nestane a tak jsme se rozhodli závod pro něj ukončit. Bylo to jako na horské dráže, ale dnes bylo jasné, že jsme po posledních závodech, které nešly podle představ, reagovali správně. Tým si zaslouží pauzu, tvrdě poslední měsíce pracovali a když se vrátíme, chci vidět to stejné odhodlání.

MERCEDES

Lewis Hamilton, 4. místo

Moc se toho v závodě nedělo, nic kolem mě a s vozy před sebou jsem se nemohl měřit. Na začátku jsem se trápil, zadní část je náš problém, hodně to zase skákalo a vrátilo se to k tomu drncání jako loni. Držel jsem se Ferrari na pár sekund, ale blíž jsem se už nedokázal dostat, je pěkné získat alespoň nejrychlejší kolo a náskok na ty za mnout. Bylo to náročné. Nevíme, co se stalo a pro mě je to znepokojivé, podíváme se na data a pokusíme se do to příštího závodu napravit. Vím, co chci a modlím se a čekám na den, až to dostanu.

ALFA ROMEO

Valtteri Bottas, 12. místo

Dnešek mohu označit za solidní závod, jsem spokojen s rychlostí i zvolenou strategií. Celkově to bylo celkem jednoduché, po startu se nic moc nedělo, pokud nepočítám můj výlet na trávu, abych se vyhnul Jukimu po jeho manévru na pravou stranu. Je samozřejmé, že když má tolik vozů ve středu pole podobnou rychlost, je obtížné dosáhnout nějakého posunu, zejména s ohledem na naše postavení na startu a faktu, že nám tahle trať zrovna nevyhovuje. Pořád existuje dost oblastí, v nichž je třeba se zlepšit - závodní víkend nebyl bez problémů, pokud jde o zvládnutí povětrnostních podmínek, ale dosáhli jsme určitého pokroku. Nyní si dáme zaslouženou letní pauzu, abychom si odpočinuli a byli připraveni na druhou polovinu sezóny.

Guanyu Zhou, 13. místo

Tempo dnes bylo dobré, umožnilo mi to dostat se do pole a získat několik pozic. Myslím, že na suchu byl náš vůz podstatně konkurenceschopnější a od toho se odrazíme, abychom mohli před druhou polovinou sezóny udělat potřebná zlepšení. Vzhledem k našim startovním pozicím bylo těžké dohnat ztrátu, ale celkově jsem byl hodně spokojen s posledním stintem, kdy jsem se probil z chvostu pole na umístění v cíli. Nyní se těším, až pojedu domů na letní pauzu, vypnu a takřikajíc dobiji baterie před druhou polovinou sezóny. V Zandvoortu nás čeká trať s vysokým přítlakem, těším se, až budu opět závodit. Doufám, že tam opět získáme dynamiku a vrátíme se do boje o body.

Alessandro Alunni Bravi, zástupce týmu

Oba piloti zajeli solidní závod - na trati jsme dokázali získat nějaké pozice, umístili jsme se na dohled první desítky - a co je nejdůležitější, vyrovnali jsme se rychlostí našim konkurentům. Jako pozitivum můžeme považovat posun vpřed v těchto povětrnostních podmínkách na tomto typu trati - pečlivě náš výkon porovnáme s předchozími podobnými okruhy. Samozřejmě jsme si vědomi toho, že z našich startovních pozic se body dobývají těžko, pokud se na trati něco nepřihodí, nicméně oba jezdci dnes byli dost rovnocenní ostatním co se maximální rychlosti týče, byli schopni bránit své pozice, úspěšné útočit a posouvat se startovním polem.

Nyní nás čeká poslední úkol před zaslouženou letní přestávkou: provést analýzu první poloviny ročníku s cílem připravit významný krok vpřed, co se zejména výkonu týče. V příštích dnech nás čeká odpočinek a nabrání energie, abychom se připravili na druhou půli, která určitě bude tvrdší a těsnější. Do Zandvoortu se chceme vrátit plně soustředění, motivovaní a odhodlaní bodovat v každém závodě.

WILLIAMS

Alex Albon, 14. místo

Měl jsem dobrý start, ale byl jsem překvapen, když jsem v polovině stintu vypadl z bodovaných pozic, ovšem bojoval jsem hodně s opotřebením pneumatik. Celý víkend byl složitý a závod se nijak nelišil. Jezdili jsme s nízkým přítlakem, což je zábava, ale průjezd druhého sektoru pneumatiky hodně degraduje. Nutilo mě to k pozornosti, zejména na žluté směsi. Musel jsem k pneumatikám být méně šetrný, abych se v druhém sektoru udržel před soupeři, ale jakmile jsem chtěl gumy šetřit, hned se na mě ostatní dotáhli, takže to byl začarovaný kruh. Musíme zjistit proč jsme právě v téhle oblasti tolik bojovali - na konci závodu už byl přítlak dobrý jako na Monze, což bude naše šance opět získat body. Musíme se ujistit, že se z tohoto víkendu poučíme - až se vrátíme na tratě nám vyhovující, nesmí se podobný problém opakovat.

Logan Sargeant, 17. místo

Prvních čtyři nebo pět kol bylo dobrých, ale první zastávka přišla trochu pozdě, protože se ostatním povedl overcut, takže to je určité zklamání. Na středně tvrdých pneu jsem opravdu bojoval s degradací a myslím, že mi ani nepomohlo, kde jsem se po výměně ocitl, tedy přímo v klubku jezdců. Pro mě i Alexe to byl těžký den, takže je třeba zjistit důvody, proč jsme měli problémy. Víkend samozřejmě nevyšel podle našeho očekávání, takže cítím zklamání, ale po přestávce se vrátíme plni sil a připraveni na další závody.

Dave Robson, vedoucí výkonu vozidel

Dnešní náročný den začal velmi dobře - Alex zvládl několik soubojů a hodně se posunul dopředu. I v druhém stintu to vypadalo dobře a zdálo se, že má věci pod kontrolou. Ale třetí stint byl plný problémů, degradace pneumatik byla vyšší, než jsme čekali. Určitě na to měl vliv o ostrý duel s vozy Alpine. Rozhodli jsme se pro třetí zastávku, což znamenalo propad a nelichotivý výsledek. Loganovo tempo i nakládání s pneumatikami bylo obdobné jako u Alexe, ale v úvodním stintu nebyl schopen dosáhnout podobného progresu, což pak další úseky závodu zkomplikovalo. Z dneška si odnášíme několik dobrých aspektů, ale působení ve Spa odhalilo také některé slabiny našeho vozu, na nichž usilovně pracujeme.

HAAS

Kevin Magnussen, 15. místo

Cítil jsem, že v tomto závodě mohu bojovat o něco víc, konkurenceschopnost byla o něco lepší. Pořád nás trápí větší degradace pneumatik než soupeře, což je podle mého názoru dnešní hlavní rozdílový faktor. Na začátku stintů to vypadalo, že bychom mohli bojovat o desátou příčku, ale odcházející pneumatiky nám to neumožnily. Myslím, že dobře chápeme, co je třeba dělat a těším se na druhou polovinu roku, nějaká vylepšení a změny na voze. Doufám, že se vrátíme do hry, pořád jsme v Poháru konstruktérů na 8. místě. Naším cílem je obhájit loňskou pozici, takže je o co bojovat.

Nico Hülkenberg, 18. místo

Degradace pneumatik je opravdu velká, navíc rychlost vozu nebyla tak vysoká, abychom mohli bojovat o body. Všechno resetujeme, přeskupíme síly, máme tři týdny na restart a doufám, že v Zandvoortu budeme silnější. Po takovém dni se cítím zklamaný, ale na druhou stranu mě těší, že jsem zpátky v F1 a všechno si užívám. Pracujeme a snažíme se s týmem vyvinout tlak, bojujeme na trati, pozitiva nad obtížnou nedělí stále převažují, ale chtělo by to už nějaký solidní výsledek.

Günther Steiner, šéf týmu

Tým dostal z našich vozů opravdu maximum, oba piloti tvrdě bojovali. Nakonec jsme náš problém s životností pneumatik nevyřešili, takže po polovině závodu jsme se propadli. Nemohli jsme se soupeři bojovat, jakmile jedeme déle, pneumatiky nás zpomalí - tady se to opět přihodilo. Známe náš problém, pracujeme na něm a doufám, že ho vyřešíme rychle. Tým celkově odvedl dobrou práci - vynucené změny na Nicově voze proběhly velmi dobře. Teď nás čeká letní přestávka a věřím, že se vrátíme mnohem silnější.

Další prohlášení budeme postupně doplňovat.