PROHLÁŠENÍ po závodě: Neuvěřitelný víkend: "Víc takových," přeje si Verstappen

RED BULL

Max Verstappen, 1. místo

Bylo to hektické první kolo, snažil jsem se vyhnout problémům, ale jakmile se to ustálilo, po safety caru, auto bylo jako na kolejích. Jakmile jsem se dostal do vedení, bylo to jen o hlídání všeho a celý tento víkend byl neuvěřitelný. Takový víkend jsem si nemohl vysnít, chci víc takových a tak budeme dál tvrdě pracovat.

MAX: “The car was really on rails. This whole weekend has been incredible” #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/U92KJwo7I2 — Formula 1 (@F1) August 28, 2022

Sergio Pérez, 2. místo

Opravdu jsem doufal ve víc, byla to dobrá příležitost, ale Max byl z jiné planety, létal, nedal se dostihnout. Zvlášť první stint se moc nepovedl, co se opotřebovávání pneumatik týče, ale je to pro tým velmi silný výsledek. Zvládli jsme získat hodně bodů a to je důležité, když se díváte kupředu. V prvním kole to bylo trošku chaotické, měl jsem hodně špatný start a ztratil klíčové pozice, ale dostal jsem je zpět v páté zatáčce.

FERRARI

Carlos Sainz, 3. místo

Bohužel to bylo náročnější, než jsme čekali. Měli jsme dobrý start a i po safety caru dobrý restart, ale chybělo nám tempo. Hodně se nám přehřívaly pneumatiky a klouzalo to. Z nějakého důvodu auto tento víkend nebylo, nebylo to ono. Ale nakonec jsme dojeli na pódiu, takže to beru.

MERCEDES

Lewis Hamilton, nedokončil

Když jsem se podíval na záznam, byl v mém slepém úhlu a nedal jsem mu dostatek místa. Byla to moje chyba. Neviděl jsem ho, byl v mém slepém úhlu. Omlouvám se týmu. Co se jeho (Alonsova) komentáře týče, preferuji nic neříkat. Měli jsme v našich kariérách odlišné výsledky a takové věci řeknete naštvaný v zápalu momentu. Nicméně je pěkné vědět co si o mě myslí. Já za to přebírám zodpovědnost, to dělají dospělí. Je to závodění, dal jsem do toho vše, zkusil jsem předjet vnějškem v páté zatáčce. A nenechal dost místa a zaplatil za to. Nebylo to úmyslné, prostě se to stalo.

Další prohlášení budeme postupně doplňovat.