GP BELGIE: Půvab McLarenu se rozplynul, Red Bull už tradičně dominoval

Verstappen po výměně převodovky vyrážel do závodu ze šestého místa, ale dvě pozice si vydobyl hned na startu a poté už jednoznačně spěl za vítězstvím, ve kterém i jeho týmový kolega pouze statoval - svědčí o tom téměř půlminuta, kterou na Checa Holanďan najel. Po startu se v La Source "potkali" Sainz jr. a Piastri - komisaři incident prošetřovali, ale na rozdíl od včerejšího sprintu tentokrát netrestali. Oscar skončil už ve druhém kole, Sainze nechal tým trápit až do okruhu s číslem 23, kdy zajel do boxů.

Zatímco pět prvních míst bylo v podstatě konstantních, ve zbylých třech čtvrtinách se pořadí přelévalo. Norris evidentně doplatil na druhý stint, kdy měl tvrdé pneu, poté dokázal z ničeho vydolovat bodované umístění. Pochlapil se také Cunoda po nepříliš kvalitních výkonech, silný závěr předvedli Ocon a Zhou, pro Číňana to bohužel body neznamenalo. V předposledním kole se Hamilton rozhodl uzmout Red Bullu alespoň prémiový bod a na středně tvrdé směsi to dokázal.

Uprostřed závodu lehce zapršelo a nastalo napjaté vyčkávání, zda bude nutné přezout na intermediates. Po šesti kolech ale kapky ustaly a dokonce krátkodobě skropená trať neměla za následek nějaký zásadní problém, snad jen lehký náznak smyku v podání Verstappena při průjezdu Eau Rouge.

Detailní reportáž ze závodu přineseme v co nejkratší době.

GP Belgie (Circuit of Spa Francorchamps) 2. Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:22.30,450 2. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing + 22,305 3. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari + 32,259 4. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team + 46,671 5. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco Cognizant + 56,184 6. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team + 1:03,101 7. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team + 1:13,719 8. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team + 1:14,719 9. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant + 1:19,340 10. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri + 1:20,221 11. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team + 1:23,084 12. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team Stake + 1:25,191 13. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team Stake + 1:35,441 14. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing + 1:36,184 15. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team + 1:41,754 16. 33 Daniel RICCIARDO aus Scuderia AlphaTauri + 1:43,071 17. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing + 1:44,476 18. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team + 1:50,450 19. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari nedokoncil 20. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team nedokoncil Nejrychlejší kolo: 44 Lewis HAMILTON Mercedes W14

Mercedes M14 1:47,305

