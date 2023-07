KVALIFIKACE: Hamilton vypálil Red Bullu rybník

Po výkyvech počasí nad Hungaroringem pluly pouze ojedinělé mráčky, teplota sice po předchozích výhních napříč Evropou vykazovala skromných 26°C, ale trať byla podstatně teplejší (42°C) a při vlhkosti vzduchu 33 % vanul poměrně čerstvý, jihozápadní vítr o síle 6,1 km/h. Podle nové litery pravidel nasadili piloti pro jednotlivé kvalifikační části vždy pouze jeden typ pneumatik Pirelli, jenž do Maďarska přivezl směsi tvrdosti C5-C3.

Q1 - tvrdé pneu - 18 minut

Pérez po zkušenostech z předchozích závodů raději neponechal nic náhodě a vyjel první měřený čas - 1:19,292. Bylo ale jasné, že ostatní budou zrychlovat. Většina fanoušků F1 byla zvědavá, jak dopadne první srovnání navrátilce Ricciarda s Cunodou - Japones prozatím byl o něco málo lepší (RIC 1:20,807 a 1:19,037, CUN 1:18,743). Opět se nám objevil známý nešvar letošní sezóny - v zatáčce 5 piloti často porušovali traťové limity a Piastri, Albon, Magnussen, Sargeant, Zhou a Norris tu přišli o měřené časy. Nakonec se Q1 vyhrotila do neuvěřitelného závěru, kdy si zejména ohrožení piloti zoufale hledali prostor pro rychlé kolo a mezi pomalu jednoucími vozy se proplétali ti odvážnější. Doplatil na to především Russell, jenž měl opravdu hodně špatný nájezd do rychlého kola a nestihl se přenést přes limit. Doslova na krev bojovala trojice Ricciardo, Albon a Cunoda - nakonec staronový pilot porazil své soky o 0,009 resp. 0,013 a proklouzl do Q2. Značným překvapením byl výkon Číňana Zhoua, jenž Q1 vyhrál časem 1:18,143!

Do Q2 nepostoupili: Albon, Cunoda, Russell, Magnussen, Sargeant.

Q2 - středně tvrdé pneu - 15 minut

Opět jako první stanovil měřítko Pérez - 1:17,675 - a chvíli se zdálo, že se dostal do správného rytmu. Navíc Verstappenův čas 1:17,296 byl Holanďanovi smazán - jak jinak - za překročení limitů v zatáčce 5. Překvapivý výkon po Silverstone zopakovali oba McLareny a držely se hodně nahoře, zatímco Ferrari záhy bojovaly o přežití. Stroll přišel také o měřený čas a nestačil se psychicky sebrat. Verstappen pak na jistotu posunul maximum na 1:17,547, ale před ním figurovali Hamilton a především Norris (1:17,328). Bratrovražedný boj Ferrari nakonec vyšel lépe pro Leclerca - Sainz jr. byl v danou chvíli na 10. místě, ale mimo postup ho posunul poslední pokus Leclerca. Španěl skončil za svým krajanem Alonsem o niterných 0,002 vteřiny! Pokud bychom v Q2 chtěli hledat nějaké překvapení, pak to byly obě Alfy Romeo v Q3! Smůlu měl Gasly, jenž se zařadil do dlouhého seznamu hříšníků v případu traťových limitů.

Do Q3 nepostoupili: Sainz jr., Ocon, Ricciardo, Stroll, Gasly

Q3 - měkké pneu - 12 minut

Do třetice Pérez, ale opět žádná velká sláva: 1:17,142 nebylo zase o tolik lepší než dominantní čas Norrise na středně tvrdé směsi. Pouze tři piloti se protáhli pod limit 1:17,0 (Verstappen, Hamilton a Norris) a obhájce titulu prozatím vedl startovní pole. Do druhých pokusů se pustili všichni s vervou, ale Pérez opět zaostal, dokonce ani nepřekonal jako pět jeho kolegů zmíněných 1:17,0. Překvapivě se nezlepšil Verstappen (1:16,642), ale jeho zaváhání nevyužil Norris, ten si sice vylepšil maximum, ale neposunul se vpřed. A tak žolíka vytáhl Lewis Hamilton - v posledním možném kole proťal cílovou čáru a připsal si do své bohaté kariéry 104. pole-position.

GP Ma?arska (Hungaroring Sport RT) Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:16,609 2. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:16,612 3. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:16,694 4. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:16,905 5. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team Stake 1:19,971 6. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:16,992 7. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team Stake 1:17,034 8. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco Cognizant 1:17,035 9. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:17,045 10. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:17,186 11. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:17,703 12. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:17,841 13. 33 Daniel RICCIARDO aus Scuderia AlphaTauri 1:18,002 14. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 1:18,144 15. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:18,217 16. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:18,917 17. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri 1:18,919 18. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:19,027 19. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:19,206 20. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing 1:19,248

