3 trénink: Nejrychlejší čas zajel Hamilton

Třetí trénink přinesl suché podmínky. Jezdci tedy okamžitě vyjeli na trať, aby dohnali manko z částečně propršeného včerejška. První měřený čas zajel Daniel Ricciardo. Do čela se však brzy dostali piloti Red Bullu v pořadí Verstappen - Pérez. Třetí Leclerc ztrácel rovnou vteřinu. Nutno říct, že piloti si stěžovali na silné poryvy větru, které během třetího tréninku na Hungaroringu řádily.

Přístup k třetímu tréninku byl u jednotlivých týmů poměrně dost odlišný. Někteří kroužili na střední sadě pneumatik, jiní využívali tu nejměkčí. I proto se piloti Alpine průběžně pohybovali na třetí a čtvrté pozici. Ti totiž kroužili s nejměkčími pneumatikami. Zajímavé bylo sledovat, jak si povede McLaren. Anglická stáj sice oproti původnímu plánu nenasadila plánovaná vylepšení, její páteční tempo, alespoň v případě Landa Norrise, však vypadalo slušně.

Další zajímavé novinky se týkají Ferrari. V Maďarsku se hovoří o tom, že do Maranella zamíří Loic Serra - nynější šéf výkonnosti Mercedesu. U Scuderie by údajně měl zaujmout jednu z klíčových funkcí. Problémy měli u AlphaTauri. Zvláště u Ricciarda to vypadalo na závažnější technický problém.

Na nestabilitu vozu při nájezdu do zatáček si stěžoval Verstappen. Inženýr jej však uklidňoval v tom smyslu, že s vozem je vše v pořádku. Nejrychlejší čas zajel ve třetím tréninku Lewis Hamilton Za ním se seřadili Max Verstappen, Sergio Pérez a Nico Hülkenberg.

GP Ma?arska (Hungaroring Sport RT) 3. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:17,811 2. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:18,061 3. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:18,067 4. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:18,077 5. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:18,082 6. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:18,119 7. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:18,190 8. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:18,234 9. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco Cognizant 1:18,350 10. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team Stake 1:18,489 11. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 1:18,536 12. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team Stake 1:18,544 13. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:18,592 14. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:18,598 15. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:18,649 16. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:18,776 17. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing 1:18,814 18. 33 Daniel RICCIARDO aus Scuderia AlphaTauri 1:18,828 19. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:18,979 20. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri 1:19,156

