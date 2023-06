PROHLÁŠENÍ: "Jsme jim v patách," má radost Hamilton

RED BULL

Max Verstappen, 1. místo

Je to potěšení řídit takové auto. Dnes se to myslím opět ukázalo. Měli jsme hodně různých strategií. Většinu závodu jsme byli na té správné, ale vyhrát tu? Je to neuvěřitelné. Měl jsem tvrdou sadu, takže jsem věděl, že start bude náročný, hlavně v první zatáčce to bývá těžké, ale naštěstí se nic nestalo. Měli jsme další silný víkend a to rád vidím od sebe i od týmu, takže snad si to během roku udržíme.

Sergio Pérez, 4. místo

Zbytečně neriskovat pro nás bylo důležité a od té chvíle to bylo o trpělivosti a pokusit se dojet do nejdál a šlápli jsme na to až později. Ale bohužel jsme dojeli kousek za Georgem. Mercedesy dnes byly silné, myslím, že dnes měli slušnou závodní rychlost. Měl jsem po poslední zastávce v boxech pocit, že jsme pozadu. V tu chvíli jsem si myslel, že s Georgem nebojuji, spíš s Carlosem, ale že je George silný bylo vidět už od úvodní části.

Christian Horner, šéf týmu

Sergio ztratil v úvodu. Neměl skvělý start. George zvládl vyjet mimo trať a nedostal za to penalizaci. Myslím, že to udělalo ten rozdíl. Checo se zlepšoval a zlepšoval. Poslední stint obzvlášť - ten měl hodně silný. Neměl ale dost kol, aby se dostal na to pódium. Mercedes je 23 sekund za námi. Udělali dobrý pokrok. Ale také máme pár věcí v rukávu. Měli výrazné novinky a my je představíme trošku později. Rozhodně udělali skok. Jsou kvalitní tým a budou nás ve druhé polovině roku dostávat pod tlak.

MERCEDES

Lewis Hamilton, 2. místo

Tohle je super výsledek pro tým. Rozhodně jsme takový výsledek nečekali. Takže klobouk dolů a díky všem v týmu, moc díky, že dál makají a posunuli nás blíž Red Bullu. Jsou stále trošku před námi, ale stíháme je. Je to úžasný výsledek a George také odvedl skvělou práci. Myslím, že jsou v tuto chvíli příliš rychlí, ale postupně na tom pracujeme a pokud se ke konci roku dostaneme na dosah, bude to skvělé. Když ne, tak příští rok.

George Russell, 3. místo

Je to rozhodně trošku překvapení. Díky týmu, že mi dali tak skvělé auto. Byl to zábavný závod, start ze dvanáctého místa a dojet třetí. Snad je to znak, že se pro náš tým věci začínají zlepšovat. Rozhodně jsem měl lepší pocit. Jen jsem jel a porovnával časy s těmi vozy kolem. Ferrari a Astony a byli jsme rychlejší a rychlejší. Víme, že jsme jeli s větším přítlakem a jsme v lepším operačním okně, takže jsem jen šťastný, že jsem na pódiu. Na startu jsme byli trošku zmatení, věděl jsem, že nemám vlasy správně v helmě a tak mi vlály a bylo to otravné. A další věc byla, že jsem zabrzdil, uviděl kapky deště na helmě, ale brzy jsem zjistil, že to je pot právě z těch vlasů...

Toto Wolff, šéf týmu

Musíme mít realistická očekávání. Ještě je kus, abychom Red Bull dostihli. Musíme dál pracovat. Je ale dobré momentálně vidět, že s vývojem jdeme správným směrem. Musíme poskočit ještě dál. Jakmile máme směr, jakým se vydat s vývojem i v nastavení, jdeme po tom. Máme časovou výhodu v tom vývoji. Dnes nám vyhovovaly teploty, nebylo ani horko ani zima. Auto bylo ve správném provozním okně.

FERRARI

Carlos Sainz, 5. místo

Dnes jsem pracoval ještě usilovněji než včera a nevypadá to tak. Bohužel, taková je naše situace. Víme, že závodní rychlost a rychlé zatáčky jsou naše slabina. Bohužel, Barcelona je okruh, kde se rychle a hodně opotřebovávají pneumatiky a je tu hodně rychlých zatáček. Proto jsme se tu trápili. Také, auto je nepředvídatelné. Udělal jsem, co to šlo. Jel jsem svůj optimální styl a stinty a bohužel páté místo je to nejlepší, čeho jsem dosáhl. Identifikovali jsme slabiny a víme, kde ztrácíme. Zpětná vazba tu je a snaha také. Jen potřebujeme čas, musíme se dál snažit, zkoušet to a vylepšovat vůz. Mercedes dnes prokázal, že udělali velký pokrok a to je dobré vidět. Uděláme maximum, jsme tým a makáme naplno. Možná jsme jen nasadili novinky na pro nás nejhorším okruhu, což úplně nepomůže...

Charles Leclerc, 11. místo

Není to slušný výsledek. Nechápu, co děláme špatně, ale něco špatně děláme. Přezul jsem z prvních tvrdých na druhou sadu tvrdých a auto se chovalo úplně jinak. Musíme to pochopit a pracovat, ale už to je pár závodů, kde se trápíme s podmínkami a nebo autem a dnes to nebylo o nic lepší. Auto bylo se chovalo lépe než v kvalifikaci, ale omezení byla opačná. Včera jsem nemohl řídit, zadní část se chovala divně a budeme to analyzovat. Dnes to bylo o přední části, pocitově to bylo lepší. Druhý a třetí stint byly lepší, první byl špatný, ale asi to bylo pneumatikami. Mám pocit, že jsem se během víkendu bavil s ostatními závodníky a trápíme se. Na tomto okruhu je to jen malé provozní okno a vypadá to, že jsme na to citlivější než ostatní. Tohle musíme zmáknout.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Hlavním problémem dnes koresponduje s minulými závody, potenciál tu je. V kvalifikaci jsme měli slušnou rychlost, ne v porovnání s Maxem, ale s ostatními. Zvládli jsme s Carlosem první řadu. Trápíme se s konzistencí výkonů během závodu, s pneumatikami a sadami. I s Charlesem, první stint na tvrdé sadě byl náročný, druhý byl úplně jiný. Není to o zvládání pneumatik, protože výkon tam v posledním stintu byl. Ale pokud na to šlápnete, opotřebováváte je. Je to ale stejné pro všechny. V posledním stintu jsme odvedli dobrou práci. Pozitivní je, že je tu potenciál. Dříve nebo později pneumatiky pochopíme a ukážeme ho, ale ten krok musíme udělat. S těmi novinkami, myslím, že jsme udělali pokrok. Carlos tu měl nejlepší kvalifikaci a důležité je oddělit co se pokazilo od toho, co vyšlo. Co se potenciálu týče, udělali jsme pokrok, zvládl jsme nastavit směr pro následující závody. Alespoň jsme dnes dojeli před Astony, což se v Miami nestalo.

Haas

Nico Hülkenberg, 15. místo

Bylo to těžké. Opotřebení na našich vozech bylo opravdu značné, museli jsme třikrát stavět, zatímco konkurence ne. Na první pohled to vypadá, že na jedno kolo jsme konkurenceschopní, ale na dlouhých tratím máme pořád ještě rezervy a deficit rychlosti, který je třeba řešit.

Kevin Magnussen, 18. místo

Těžký den, co se práce s pneumatikami týče. Na začátku každého stintu jsme ve srovnání s ostatními byli konkurenceschopní a mohli s nimi bojovat, ale pneumatiky nám rychle odešly - museli jsme jet na tři zastávky, což nebylo optimální. Doufejme, že zjistíme důvod, proč tomu tak bylo, každopádně to byl obtížný závod. Když je špatný víkend jako tento, máte tendenci hledat nějaké vysvětlující odpovědi, co bylo příčinou. V to teď doufám - pro další závod.

Günther Steiner, šéf týmu

Jsme docela zklamaní, jednoduše jsme nedokázali udržet pneumatiky "naživu". Oproti ostatním jsme absolvovali jednu zastávku v boxech navíc, ale i kdybychom nestavěli, stejně bychom byli pomalejší a skončili tam, co jsme se umístili. Musíme se vrátit k rýsovacím prknům a pokusit se najít řešení tak značné degradace pneumatik.

Další prohlášení budeme postupně doplňovat.