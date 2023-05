PROHLÁŠENÍ po závodě

RED BULL

Max Verstappen, 1. místo

To bylo skvělé. Opravdové Monako. Celkem náročné v mokru, ale užil jsem si to. Bylo to těžké, protože jsme měli střední sadu a Fernando tvrdou. Nechtěli jsme jet tak dlouho, ale museli jsme, protože přicházel déšť. Pneumatiky odcházely a potom se rychlost trošku zlepšila, ale bylo to hodně náročné. Potom přišel déšť a museli jsme se rozhodnout a jít na přechodné. Hodně to klouzalo a když máte takový náskok a vedení, nechcete na to tlačit příliš, ale nechcete ani ztratit čas. Je to těžké. Párkrát jsem ťuknul do zdi. Je skvělé tu v Monaku vyhrát a je skvělé to udělat způsobem, jakým jsme to dnes udělali, s tím počasím a se vším. Byli jsme klidní a dojeli si pro to.

ASTON MARTIN

Fernando Alonso, 2. místo

Bylo to náročné a odstartovali jsme na tvrdé sadě, takže jsem vzdal možnost v první zatáčce. Doufali jsme, že budeme hrát tu hru se strategií, ale Max jel skvěle na střední sadě a první stint měl hodně dlouhý. Neměli jsme žádnou šanci a potom přišel déšť a to věci ještě víc zkomplikovalo. Bylo to náročné, nemohl jsem jet naplno a bylo složité brzdit do páté a desáté zatáčky. Byl jsem překvapen, že nebyly nehody, safety car Všichni odvedli skvělou práci a udrželi auta na trati.

ALPINE

Esteban Ocon, 3. místo

Jsem na pódiu! Zvládli jsme to! Byl to pro všechny v týmu skvělý víkend. Od začátku až do konce jsme auto zlepšovali a neudělali jsme žádný špatný krok a to ani jednou, i když jsme obuli přechodné, bylo to perfektní kolo. Je to už nějaká chvilka, co jsem byl na pódiu a doufám, že to je první z mnoha. Včera jsem ťuknul do zdi dostatečně, dnes jsem nemusel.

MCLAREN

Lando Norris, 9. místo

Rychlost na přechodných bylo asi to nejrychlejší na trati. Chtěl jsem dojet Maxe a zajistit mu modré vlajky, asi poprvé v jeho životě, kdy by je viděl. Opravdu jsem doufal, že ho předjedu, protože by to nesnášel a já bych si to užil. Byla by to zábava. Ale vedl závod v Monaku a nechtěl jsem to zase tak narušit. Rychlost byla dobrá, na konci nejrychlejší. Myslím, že jediná chyba byla, že jsme zajeli pro tvrdé na dvě kola a potom přešli na přechodné. Nečekali jsme déšť. Tým mi řekl, že příliš pršet nebude, že to bude jen mírné a tak jsem s touto informací zajel do boxů. Asi jsme měli počkat pár kol a viděli bychom, co se bude dít. Tím jsme ztratili asi 30 sekund, takže asi dvě nebo tři pozice. Rychlost na suchu byla šokující, byli jsme tak pomalí. Juki byl o dost rychlejší než my. Takže z té části moc pozitiv není. Potom už to nebylo tak o autě, ale o risku, který jste ochotni zkusit. Hodně jsem riskoval, ale vyplatilo se to a předjel jsem Jukiho, takže zábava.

Další prohlášení budeme postupně doplňovat.