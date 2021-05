PROHLÁŠENÍ po závodě: Stříbro Sainzovi nechutná tak dobře, jak by mělo, oceňuje pokrok Ferrari

RED BULL

Max Verstappen, 1.

Vyhrát zde je speciální, i pro mě to je zvláštní, jsem tady na pódiu vůbec poprvé. Závod je úžasný, musíte zde absolvovat tolik kol a opravdu se neustále soustředit. Je to fakt paráda. Vždy tuto velkou cenu chcete vyhrát!

FERRARI

Carlos Sainz, 2.

Kdybyste mi před příjezdem do Monaka řekli, že skončím druhý, tak bych to rozhodně bral. Vzhledem ke všem těm okolnostem to ale nechutná tak dobře, jak by mělo... měli jsme Charlese na pole-position, já jsme včera nestihl dobré kolo. Jsem si však jistý tím, že se během týdne ohlédnu zpět a budu na ten víkend hrdý. Ferrari by mělo být hrdé na auto a na pokrok, který letos udělalo.

Mattia Binotto, šéf týmu

Musíme plně porozumět tomu, co se stalo. Šlo o závadu hnací hřídele na levé straně vozu, takže se to netýkalo problému s převodovkou, který jsme měli. Převodovku jsme včera večer prohlédli, dali znovu dohromady a před závodem fungovala. Potíž se objevila na druhé straně, než byla nehoda, takže to s ní vůbec nemusí souviset. Jde ale o něco, co musíme dobře pochopit a zanalyzovat. Zatím na to nemáme žádnou odpověď.



MCLAREN

Lando Norris, 3.

Díky těmto klukům jsme to dokázali, byl to vždy můj sen být tady. Chtělo to trochu štěstí a kus jezdeckého umění. Máme za sebou dobrý víkend, děkuji za to klukům a holkám. Pódium v Monaku je vždy zvláštní. Gratuluji Carlosovi a Maxovi, mají tady krásnou trofej.

Haas

Nikita Mazepin, 17. místo

Byl to hodně intenzivní zážitek. Od chvíle, kdy jsem začal závodit na monopostech, jsem se nemusel takhle soustředit, protože na této trati, i když jsme jeden z nejpomalejších týmů, to všechno přímo letí. V jednom okamžiku jsem projížděl zatáčku 14 a cítil jsem, jako bych se dotkl bariéry - bylo to v místě, kde včera havaroval Leclerc. Myslím, že tady zkrátka není žádný prostor pro chyby. S vozem bylo docela těžké pořízení, ale v mé skupině jsme od Barcelony udělali docela slušný pokrok, což je hodně pozitivní zjištění.

Mick Schumacher, 18. místo

Několik kol jsem se potýkal s malým problémem a tím jsem bohužel na kluky před sebou ztratil hodně času; musel jsem pustit dopředu Nikitu, protože jsme si s tím neuměli poradit. Pak se rychlost zlepšila, dokonce se mi zdálo, že se blížíme tempu středu pole, což bylo dobré. Dohnal jsem Nikitu, ale také jsem měl neustálé potíže v šikaně na nábřeží, což bylo pochopitelné - za mnou byla spousta pilotů, takže tam vlály modré vlajky. Celkově jsem se toho o víkendu hodně naučil, byla tu pozitiva i negativa, ale život jde dál a já se pořád učím. Už se těším do Baku.

Günther Steiner, generální ředitel

Na tomto závodě je dobré, že jsme dojeli s oběma vozy do cíle a navíc bez úhony. Mick měl krátkodobý problém se vstřikováním, což mohl být důsledek zvýšeného tlaku paliva - nebylo to šťastné, ale aspoň mohl pokračovat. Odjeli jsme solidní kola a kluci se v Monte Carlu hodně naučili - vždy to je těžký závod. Nedošlo tu k ničemu, co by nám umožnilo jakoukoli příležitost. Jakmile se dostanete do režimu modrých vlajek, poklesne vám teplota pneumatik a stále zpomalujete - to se dnes stalo nám. Teď už hledíme dopředu a nahoru - a chystáme se na další závod.



GP Monaka (Circuit de Monaco) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 33 Max VERSTAPPEN nld Red Bull Racing 25 1:38:56,820 2. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 18 + 8,968 3. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 15 + 19,427 4. 11 Sergio PÉREZ mex Red Bull Racing 12 + 20,490 5. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Cognizant F1 Team 10 + 52,591 6. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda 8 + 53,896 7. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 7 + 1:08,231 8. 18 Lance STROLL can Aston Martin Cognizant F1 Team 4 + 1 kolo 9. 31 Esteban OCON fra Alpine F1 Team 2 + 1 kolo 10. 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN 1 + 1 kolo 11. 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN + 1 kolo 12. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team + 1 kolo 13. 14 Fernando ALONSO esp Alpine F1 Team + 1 kolo 14. 63 George RUSSELL gbr Williams Racing + 1 kolo 15. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing + 1 kolo 16. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri Honda + 1 kolo 17. 9 Nikita MAZEPIN rus Haas F1 Team + 3 kola 18. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team + 3 kola DNF 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team kolo 20. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari hnací hřídel Nejrychlejší kolo: 44 Lewis HAMILTON Mercedes W12

Mercedes M12 1:12,909

